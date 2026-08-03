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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

‎«الصحة» تعلن انتظام تقديم الخدمات بعيادة مدينة نصر ومركز الأورام

عودة العمل وانتظام تقديم الخدمات
عودة العمل وانتظام تقديم الخدمات
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عودة العمل وانتظام تقديم الخدمات الصحية بعيادة مدينة نصر ومركز الأورام، بعد انتهاء أعمال التأهيل ورفع آثار الحريق الذي اندلع بالموقع.

جاهزية العيادة والمركز لاستقبال المرضى 

وأكدت الوزارة جاهزية العيادة والمركز لاستقبال المرضى وتقديم الخدمات بكامل الطاقة التشغيلية، وبدء الاستقبال الفعلي للمواطنين، منذ بداية اليوم.

تؤكد وزارة الصحة، أن انتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين يمثل أولوية قصوى، مع استمرار  الالتزام بكافة اشتراطات السلامة والحماية المدنية، لضمان بيئة آمنة للمرضى والعاملين، واستمرارية الخدمة بكفاءة واقتدار.

وزارة الصحة والسكان الخدمات الصحية مدينة نصر مركز الأورام التأهيل

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