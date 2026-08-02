وسط صراخ واستغاثات.. خلاف على قطعة أرض يتحول إلى مشادة أمام الأهالي في الشرقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يُظهر مشادة حادة بين سيدة وأحد المزارعين داخل أرض زراعية بمحافظة الشرقية، وسط صراخ وتبادل للاتهامات، في واقعة أثارت حالة من الجدل عبر منصات التواصل.

وأظهر الفيديو السيدة وهي تمسك بالمزارع، قبل أن تقوم بهدم جزء من سور جرى بناؤه حديثًا داخل الأرض الزراعية، بينما حاول عدد من الأهالي التدخل لاحتواء الموقف.

وبحسب ما تداوله ناشرو الفيديو، قال المزارع إن السيدة تعدت على أملاكه، مدعيًا أنها ترغب في تحويل جزء من أرضه الزراعية إلى طريق يخدم قطعة أرض مجاورة، وهو ما رفضه.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انقسمت آراؤهم بين المطالبة بالتحقيق في الواقعة وكشف الحقيقة كاملة، والتأكيد على ضرورة الاحتكام إلى القانون للفصل في أي نزاع يتعلق بملكية الأراضي.