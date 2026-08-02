«اقتصادية الشيوخ»: نمو السياحة الأمريكية يؤكد تعافي القطاع.. والسياحة قاطرة لجذب العملة الصعبة

أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تحقيق مصر نموًا في أعداد السائحين الوافدين من السوق الأمريكي بنسبة 2% يعكس تزايد ثقة الأسواق الدولية في المقصد السياحي المصري، ويؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو استعادة معدلات النمو السياحي وتعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن السوق الأمريكي يُعد من الأسواق ذات الإنفاق السياحي المرتفع، ومن ثم فإن زيادة أعداد السائحين القادمين منه لا تنعكس فقط على أعداد الزائرين، وإنما تسهم في رفع متوسط الإنفاق السياحي وزيادة الإيرادات من النقد الأجنبي، وهو ما يدعم جهود الدولة في تعزيز مواردها الدولارية.

تحسين جودة الخدمات السياحية

وأضاف أن التحركات التي يقودها وزير السياحة والآثار للترويج للمقصد المصري في الأسواق الخارجية، وعقد شراكات مباشرة مع منظمي الرحلات وشركات السياحة العالمية، تمثل نموذجًا للتسويق الاحترافي القائم على استهداف الأسواق الواعدة، مؤكدًا أن هذه الجهود يجب أن تتواصل بالتوازي مع تحسين جودة الخدمات السياحية وتطوير البنية التحتية.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن التوسع في الأنماط السياحية الجديدة، مثل سياحة المغامرات والدراجات والسياحة الفاخرة، يسهم في جذب شرائح جديدة من السائحين، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية، خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات طبيعية وأثرية لا تتوافر في كثير من المقاصد السياحية.

وشدد النائب أحمد سمير على أن استمرار التيسيرات المقدمة للسائحين، وفي مقدمتها تطوير منظومة إصدار التأشيرات إلكترونيًا وتسهيل إجراءات الوصول، يمثل عاملًا مهمًا في تحسين تجربة الزائر، مطالبًا بالبناء على المؤشرات الإيجابية الحالية لتحقيق مستهدفات الدولة بزيادة أعداد السائحين والإيرادات السياحية خلال السنوات المقبلة، بما يعزز مكانة السياحة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر.