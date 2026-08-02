من الساحل الشمالي إلى العاصمة الجديدة.. حفلات الصيف تنعش السياحة وتعزز قوة مصر الناعمة

لم تعد حفلات الصيف في مصر مجرد مناسبات فنية تستقطب جمهور النجوم، وإنما باتت جزءًا من مشهد سياحي وترفيهي أوسع، يسهم في إعادة تقديم المقصد المصري بصورة تجمع بين الشواطئ والثقافة والفنون والترفيه، ويعزز في الوقت ذاته حضور مصر وقوتها الناعمة في المنطقة.

ومع موسم صيف 2026، تتوزع خريطة الفعاليات الفنية والترفيهية بين الساحل الشمالي والعلمين الجديدة والقاهرة ومدن جديدة، فيما تتجه مصر بصورة متزايدة إلى توظيف الفعاليات الكبرى كأحد العناصر المكملة للمنتج السياحي التقليدي.

ويأتي هذا النشاط بالتزامن مع أداء قوي للقطاع السياحي؛ إذ استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، بزيادة 21% مقارنة بعام 2024، وفق البيانات الرسمية لوزارة السياحة والآثار، بينما ارتفعت حركة الطيران العارض إلى المقاصد السياحية المصرية بنسبة 32%.

الساحل يتحول إلى منصة للترفيه

ويتصدر الساحل الشمالي المشهد خلال أشهر الصيف، بعدما تجاوزت المنطقة صورتها التقليدية كوجهة للشواطئ والمنتجعات، لتصبح مساحة لاستضافة الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية.

وتشهد خريطة صيف 2026 واحدًا من أكثر مواسم الحفلات نشاطًا في الساحل الشمالي، مع استضافة نجوم مصريين وعرب إلى جانب فنانين في الموسيقى الإلكترونية، وتوزع الفعاليات بين المسارح والشواطئ والمنتجعات المختلفة.

ويعكس ذلك تحولًا في مفهوم السياحة الساحلية، بحيث لا تصبح زيارة الشاطئ الهدف الوحيد، وإنما جزءًا من تجربة تشمل الموسيقى والمطاعم والتسوق والرياضة والأنشطة الثقافية، وهو ما يساعد نظريًا على زيادة الإنفاق السياحي وإطالة مدة الإقامة متى استهدفت الفعاليات الزائرين من الخارج.

العلمين الجديدة.. مدينة تستمر بعد غروب الشمس

وتبرز العلمين الجديدة باعتبارها نموذجًا لهذا التحول، إذ ارتبط اسم المدينة خلال السنوات الأخيرة بموسم متنوع من الحفلات والعروض والأنشطة الترفيهية.

وفي صيف 2026، يمتد برنامج «يلا ساحل» على مدار 12 أسبوعًا متتاليًا من الحفلات والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية في مناطق مختلفة بالساحل الشمالي، مع مشاركة عدد من أبرز نجوم الغناء المصري والعربي.

وتمنح كثافة الفعاليات للمدينة عنصرًا مهمًا في المنافسة السياحية، يتمثل في توفير نشاط مستمر للزائر بعد انتهاء ساعات الشاطئ، وهو اتجاه تعتمد عليه وجهات سياحية دولية في الجمع بين الإقامة والترفيه والتسوق والثقافة داخل تجربة واحدة.

الحفلات أداة للترويج السياحي

ولا تقتصر القيمة السياحية للحفلات على مبيعات التذاكر؛ فإقامة حدث جماهيري كبير تحرك سلسلة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، تبدأ من الفنادق والوحدات السياحية والمطاعم، وتمتد إلى النقل والتجزئة والخدمات وتنظيم الفعاليات.

كما اكتسب مفهوم "سياحة الحفلات" حضورًا أكبر في النقاش السياحي المصري، مع التوسع في استضافة فعاليات كبرى في المدن الساحلية باعتبارها وسيلة لتنويع المنتج السياحي وجذب شرائح تبحث عن الترفيه إلى جانب السياحة الشاطئية والثقافية.

وتتوافق هذه الحركة مع توجه رسمي نحو تنويع المنتج السياحي المصري.

وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، لدى إعلان نتائج 2025، أن استراتيجية القطاع تقوم على إبراز التنوع الكبير للأنماط والمنتجات السياحية المصرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين.

من البحر المتوسط إلى المدن الجديدة

ويمتد الرهان على الثقافة والترفيه إلى المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الجديدة بما تضمه من بنية ثقافية وفنية، وهو ما يفتح المجال أمام توزيع الفعاليات الكبرى على مناطق متعددة بدلًا من تركزها التاريخي في وسط القاهرة.

وتكتسب هذه السياسة أهمية سياحية؛ فكلما تعددت مراكز الجذب والفعاليات، ازدادت قدرة المدن المصرية الجديدة على بناء هوية خاصة بها وجذب حركة الزائرين والاستثمارات في الضيافة والمطاعم والخدمات المرتبطة بالترفيه.

وتدعم الاستثمارات السياحية هذا التوجه؛ إذ تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية زيادة استثمارات قطاع السياحة والآثار إلى نحو 116.2 مليار جنيه، منها نحو 115.6 مليار جنيه للقطاع الخاص، بما يمثل قرابة 99.5% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة للقطاع.

القوة الناعمة.. الأغنية المصرية تعبر الحدود

ويحمل موسم الحفلات بُعدًا يتجاوز الاقتصاد والسياحة إلى القوة الناعمة المصرية.

فالقاهرة ظلت لعقود مركزًا رئيسيًا للموسيقى والسينما والمسرح في العالم العربي، فيما تمنح الحفلات والمهرجانات الحديثة هذه المكانة أدوات جديدة تتلاءم مع عصر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

فعندما يقف فنان مصري أو عربي أمام آلاف الحاضرين في العلمين أو القاهرة، لا تبقى صورة الحدث داخل حدود المكان؛ إذ تنتقل مقاطع الحفل وصور المدينة والجمهور إلى ملايين المستخدمين عبر المنصات الرقمية، بما يحول الحدث الفني إلى مادة ترويجية للمقصد نفسه.

وهنا تتقاطع السياحة مع القوة الناعمة؛ فالفن لا يروج فقط للفنان، وإنما يمكنه أن يقدم صورة عن مصر الحديثة ومدنها الجديدة وشواطئها وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى.

السياحة المصرية أمام أرقام قياسية

وتأتي هذه التحركات بينما يسجل القطاع السياحي مستويات غير مسبوقة. فقد ارتفع عدد السائحين إلى نحو 19 مليونًا في 2025، مقارنة بنحو 15.7 مليون في 2024، بينما بلغ عدد الليالي السياحية نحو 179 مليون ليلة وفق البيانات الحكومية.

كما أظهرت أحدث المؤشرات المتاحة استمرار الزخم خلال 2026، إذ استقبلت مصر نحو 6.1 مليون سائح خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وتستهدف مصر الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، وهو هدف يتطلب، إلى جانب زيادة الطاقة الفندقية والرحلات الجوية، تنويع التجربة التي يحصل عليها السائح أثناء وجوده في البلاد.

الفن والسياحة.. مكاسب متبادلة

ويمثل الربط بين الحفلات والسياحة فرصة ذات اتجاهين؛ فمن ناحية توفر المدن السياحية جمهورًا وبنية أساسية تساعد على نجاح الفعاليات، ومن ناحية أخرى تمنح الفعاليات تلك المدن سببًا إضافيًا للزيارة وتدعم حضورها الإعلامي والرقمي.

غير أن قياس التأثير الاقتصادي المباشر للحفلات يحتاج إلى بيانات تفصيلية حول نسبة الحضور الأجنبي، والإشغالات الفندقية المرتبطة بكل فعالية، ومتوسط الإنفاق ومدة الإقامة؛ لذلك لا يمكن اعتبار الزيادة الإجمالية في أعداد السائحين نتيجة للحفلات وحدها.

لكن المؤكد أن تنوع الأجندة الفنية والترفيهية يضيف منتجًا جديدًا إلى الخريطة السياحية المصرية، إلى جانب السياحة الثقافية والشاطئية والدينية والعلاجية وسياحة المغامرات.

ومع استمرار موسم صيف 2026، تبدو الحفلات جزءًا من تحول أوسع في صناعة السياحة المصرية؛ فمن الساحل الشمالي والعلمين الجديدة إلى القاهرة والمدن الجديدة، تتحول الموسيقى والفنون من نشاط موسمي إلى إحدى أدوات صناعة الصورة السياحية وتعزيز القوة الناعمة لمصر في المنطقة.