الأرصاد: ذروة الموجة الحارة مستمرة.. وانخفاض تدريجي في الحرارة بدءًا من الثلاثاء

تشهد مصر ذروة الموجة الحارة التي تؤثر على مختلف المحافظات، وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس. وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة، مؤكدة استمرار الأجواء شديدة الحرارة قبل أن تبدأ درجات الحرارة في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مع بقاء الرطوبة المرتفعة.

ذروة الموجة الحارة مستمرة

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذارات المبكرة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تعيش حاليًا ذروة الموجة الحارة، موضحة أن درجات الحرارة سجلت مستويات مرتفعة اليوم، وتستمر الذروة غدًا، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية، بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد نحو 45 درجة.

الرطوبة تضاعف الإحساس بالحرارة

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة يعد السبب الرئيسي في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، إذ تجعل الأجواء أكثر حرارة وإرهاقًا خلال ساعات النهار، رغم أن درجات الحرارة الفعلية قد تكون أقل من المحسوسة.

موعد تراجع درجات الحرارة

وأشارت إلى أن بداية من يوم الثلاثاء المقبل ستشهد درجات الحرارة انخفاضًا تدريجيًا، لتسجل القاهرة الكبرى نحو 36 درجة مئوية، إلا أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة وقد تصل إلى 95 و100% بالمناطق الشمالية، وهو ما سيحافظ على الإحساس بالأجواء الحارة.

سبب الموجة الحارة

وأرجعت غانم ارتفاع درجات الحرارة إلى تأثر البلاد بكتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع تأثير منخفض الهند الموسمي، مؤكدة أن موجات الحر أصبحت ظاهرة متكررة في مختلف دول العالم نتيجة التغيرات المناخية.

تحذيرات للمواطنين

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، وارتداء الملابس الفاتحة، مع عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات المعرضة لأشعة الشمس لفترات طويلة، حفاظًا على السلامة العامة.

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