وفاة والد عريس وإصابة 3 في حادث انقلاب أتوبيس بخط «طنطا - شبشير» بالغربية

أفاد مصدر طبي بمحافظة الغربية، منذ قليل، بوفاة المواطن أحمد البسيوني العدوي، والد العريس، إثر حادث دهس وانقلاب أتوبيس بخط «طنطا - شبشير»، وذلك عقب وصوله إلى مستشفى طوارئ طنطا الجامعي.

وفاة مواطن في حادث دهس

وكشف مصدر بهيئة الإسعاف بمحافظة الغربية عن الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل ضحايا حادث انقلاب أتوبيس «طنطا - شبشير»، من بينهم حالة خطرة إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.

تحرك هيئة الإسعاف

وجاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد وجدي، رئيس هيئة الإسعاف، لدعم الأسر والعائلات ونقل ضحايا حادث دهس مواطنين على خط «طنطا - حصة شبشير» بنطاق محافظة الغربية.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تمكنت من ضبط قائد الأتوبيس، عقب انقلابه على خط «طنطا - حصة شبشير»، للاشتباه في الإهمال والقيادة بسرعة زائدة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وشهد الطريق الزراعي بخط «طنطا - حصة شبشير» الحادث، بعدما توقف سائق الأتوبيس لفترة قصيرة لشراء بعض الاحتياجات، ثم قاد المركبة بسرعة زائدة، ما أدى إلى انقلابها ودهس عدد من المارة الذين كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية حصة شبشير، بانقلاب أتوبيس نقل بسبب السرعة الزائدة، عقب اصطدامه بأحد أرصفة المنازل الموجودة على خط «طنطا - حصة شبشير» بدائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، للوقوف على ملابساته ومتابعة آخر تطوراته.

نقل الضحايا والمصابين

كما تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف و3 سيارات إطفاء، مدعومة بقوات الحماية المدنية، للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل الضحايا والمصابين، فيما جرى تخصيص أوناش لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.