تقارير تركية: محمد صلاح يقترب بقوة من «طرابزون سبور» التركي

كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، مؤكدة أن انتقاله إلى نادي طرابزون سبور بات قريبًا للغاية خلال فترة الانتقالات الحالية، في صفقة قد تكون من أبرز صفقات النادي في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لما ذكره الصحفي التركي ياكوب سينار، فإن احتمالية انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور وصلت إلى نحو 90%، في ظل تقدم المفاوضات بين جميع الأطراف واقترابها من مراحلها النهائية، ما يعزز فرص إتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب من المنتظر أن يخضع للفحص الطبي يوم الأربعاء أو الخميس المقبل، وهي خطوة أساسية تسبق الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى الفريق، حال سارت جميع الإجراءات كما هو مخطط لها.

وأوضح ياكوب سينار أن الاتفاق يتضمن بندًا يمنح محمد صلاح نسبة 20% من أرباح مبيعات القمصان التي تحمل اسمه مع نادي طرابزون سبور، في خطوة تعكس القيمة التسويقية الكبيرة التي يتمتع بها النجم المصري، ومدى الرهان على شعبيته داخل تركيا وخارجها.

وأضاف التقرير أن إدارة طرابزون سبور نجحت في توقيع اتفاقية رعاية مع إحدى الشركات، بهدف توفير الدعم المالي اللازم لإتمام صفقة التعاقد مع محمد صلاح، وهو ما يعكس رغبة النادي القوية في حسم الصفقة وتوفير جميع المتطلبات المالية الخاصة بها.

وتنتظر جماهير طرابزون سبور الإعلان الرسمي عن الصفقة، في ظل حالة من التفاؤل بعد هذه التطورات، بينما يبقى الحسم النهائي مرتبطًا بإتمام الفحص الطبي واستكمال الإجراءات التعاقدية، قبل الكشف رسميًا عن انتقال محمد صلاح إلى صفوف الفريق التركي، إذا اكتملت جميع الخطوات بنجاح.



