ضبط 5 أطنان و300 كيلو أغذية فاسدة داخل مخزن بديروط في أسيوط

ضبطت إدارة تموين ديروط بمحافظة أسيوط، خلال حملة رقابية مكثفة، 5 أطنان و300 كيلوجرام من اللحوم والدواجن ومصنعات الألبان والدهون غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المخازن، وذلك قبل تداولها وطرحها بالأسواق، في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشملت المضبوطات 2.2 طن صدور دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 2 طن مصنعات ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و طن دهون منتهية الصلاحية، و 200 كيلوجرام لحوم بلدية بالعظام والدهون منتهية الصلاحية.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وتعليمات الدكتور عنتر سعيد محمود، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بتكثيف الحملات التموينية والتصدي لمحاولات تداول السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وترأس الحملة كامل عبد الباسط، مدير إدارة تموين ديروط، بمشاركة محمود أنور، مدير إدارة التجارة الداخلية بالإدارة، حيث استهدفت الحملات ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة والمتداولة للمواطنين.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة.

وأكد الدكتور عنتر سعيد محمود، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، استمرار الحملات التموينية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية المعروضة بالأسواق، وضبط أي مخالفات أو سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.