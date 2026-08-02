برلماني: أرقام «اقتصادية قناة السويس» تعكس نجاح الدولة في جذب الاستثمارات

أكد النائب نبيل العطار عضو مجلس النواب أن تحقيق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلى إيرادات في تاريخها، بإجمالي 15.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، يمثل مؤشرًا واضحًا على نجاح جهود الدولة في تطوير المنطقة الاقتصادية وتحويلها إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمارات والصناعات.

وأوضح «العطار» في تصريحات خاصة أن تجاوز الإيرادات لتوقعات الموازنة بنسبة 51%، إلى جانب تحقيق نمو سنوي بلغ 37% مقارنة بالعام المالي السابق، يعكس كفاءة الإدارة الاقتصادية ونجاح خطط تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها المنطقة.

وصول الإيرادات الدولارية إلى 246 مليون دولار

وأشار إلى أن وصول الإيرادات الدولارية إلى 246 مليون دولار، بما يمثل 76% من إجمالي الإيرادات، يؤكد قدرة المنطقة الاقتصادية على دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.

وشدد النائب نبيل العطار على أهمية استمرار التوسع في المشروعات الصناعية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية.