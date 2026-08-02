لماذا ميناء دمياط؟.. خبير اقتصادي يكشف علامات استفهام حول استهداف سفينة التغويز وحقيقة تأثيرها على الغاز

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن اختيار ميناء دمياط هدفًا للحادث، من الناحية الاقتصادية، يثير العديد من التساؤلات، مشيرًا إلى أن تقييم الأمر من منظور اقتصادي فقط يكشف أن هناك مواقع أخرى كان يمكن أن يكون تأثير استهدافها أكبر على منظومة إمدادات الغاز.

استهداف منطقة العين السخنة

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، أنه لا يريد منح الواقعة تفسيرًا سياسيًا، لكنه يرى أن استهداف منطقة العين السخنة، التي تضم عددًا أكبر من سفن التغويز، كان سيحدث تأثيرًا اقتصاديًا أكبر مقارنة باستهداف سفينة واحدة في ميناء دمياط.

وأشار إلى أن استهداف سفينة «إينرجوس وينتر» يُعد اختيارًا لافتًا، خاصة أنها ليست السفينة الأمريكية الوحيدة العاملة ضمن منظومة التغويز في مصر، حيث توجد سفن أخرى تابعة للشركة نفسها في مناطق مختلفة، إلا أن ما يميز السفينة المستهدفة أنها الأصغر حجمًا بين تلك السفن.

السفينة المستهدفة ليست الوحيدة

وأضاف: «لا نعلم الرسالة التي تقف وراء هذا الاختيار، لكن من الناحية الواقعية، فإن السفينة المستهدفة ليست الوحيدة، وإنما الاختلاف الرئيسي أنها الأصغر بين سفن التغويز الموجودة في مصر».

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن محطة إسالة الغاز الطبيعي في دمياط لم تكن ضمن الأهداف المستهدفة خلال الحادث، مؤكدًا أن الضرر وقع في السفينة المرتبطة بالمحطة، وليس في منشأة الإسالة نفسها.

ولفت إلى أن السفينة الثانية التي تعرضت لأضرار خلال الواقعة، وهي «جاسلوك سالم»، لا تُعد ناقلة غاز مسال تقليدية، وإنما تعمل كمخزن عائم للغاز، حيث استأجرتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، بهدف دعم منظومة استقبال وتخزين شحنات الغاز.

عمليات المعالجة والتغويز

وأوضح أن فكرة التعاقد على المخزن العائم جاءت للتعامل مع فترات تكدس سفن الغاز المسال، خاصة عندما تكون سفن التغويز الرئيسية مشغولة، بحيث يتم تفريغ الشحنات داخل المخزن العائم لحين إتمام عمليات المعالجة والتغويز.

وأشار إلى أن التعاقد على السفينة جاء مع بداية فصل الصيف، وأنها وصلت إلى موقعها منذ فترة قريبة، بهدف زيادة مرونة منظومة استقبال الغاز والتعامل مع أي ارتفاعات في الطلب أو زيادة في حجم الواردات.