تحذيرات دولية وتصاعد التوترات.. لميس الحديدي: الشرق الأوسط يقترب من مرحلة شديدة الخطورة

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تصعيدًا متسارعًا في ظل التحذيرات التي أصدرتها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وأستراليا لرعاياها في عدد من دول المنطقة، من بينها مصر، داعية إياهم إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال مغادرة المنطقة، مع توقعات بحدوث اضطرابات في حركة الطيران أو إغلاق بعض المجالات الجوية.

تصاعد حدة التهديدات

وأوضحت، خلال تقديمها برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن هذه التحذيرات جاءت بالتزامن مع تصاعد حدة التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن التصريحات الصادرة من واشنطن وتل أبيب تتحدث عن احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران خلال الفترة المقبلة، في حين تؤكد طهران أنها سترد باستهداف المصالح والقواعد الأمريكية إذا تعرضت لأي هجوم.

وأضافت أن المشهد الإقليمي يزداد تعقيدًا مع صدور تحذيرات من دول مجاورة بشأن أي عمليات عسكرية قد تنطلق من الأراضي العراقية، في ظل المخاوف من اتساع رقعة المواجهة ودخول أطراف جديدة على خط الصراع.

وأكدت الحديدي أن المنطقة تشهد مرحلة بالغة الحساسية، مشيرة إلى أن وتيرة التصعيد ترتفع يومًا بعد آخر، وأن تداعياتها قد تمتد إلى مختلف دول الإقليم.

كما رأت أن ما شهدته محافظة دمياط لا يمكن عزله، من وجهة نظرها، عن حالة التوتر الإقليمي المتصاعدة، معتبرة أن مصر تتأثر بما يدور في محيطها باعتبارها جزءًا من المشهد الإقليمي المتغير.