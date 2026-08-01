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100 ألف دولار شهريا.. ترامب يطلق خدمة مدفوعة للوصول الفوري إلى منشورات تروث سوشيال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

100 ألف دولار شهريا.. ترامب يطلق خدمة مدفوعة للوصول الفوري إلى منشورات تروث سوشيال

دونالد ترامب
دونالد ترامب
القسم الخارجي

أعلنت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (Trump Media and Technology Group) إطلاق خدمة بيانات جديدة مدفوعة تحمل اسم "تروث إيه بي آي" (Truth API)، تتيح للشركات والمؤسسات المالية وصولاً فورياً ومباشراً إلى منشورات منصة "تروث سوشيال"، بما في ذلك منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقابل اشتراكات شهرية قد تصل إلى 100 ألف دولار.

وقالت الشركة إن الخدمة الجديدة، التي أطلقت في الأول من أغسطس، صممت لتوفير وصول أسرع إلى المنشورات المعروفة باسم "Truths" التي ينشرها ترامب وغيره من أصحاب الحسابات المؤثرة على المنصة.

وأوضح كيفن ماكغورن، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة ترامب ميديا، في بيان الإعلان عن الإطلاق، أن واجهة برمجة التطبيقات الجديدة تهدف إلى تزويد الشركات بـ"تدفق مباشر ومرخص وفوري لأكثر منشورات المنصة تأثيراً في حركة السوق".

ورغم أن الإعلان لم يذكر اسم الرئيس الأمريكي بشكل مباشر، فإن حساب ترامب على منصة تروث سوشيال (@realDonaldTrump) يعد الحساب الأكبر على المنصة بفارق كبير، وغالباً ما يستخدمه لنشر قراراته ومواقفه السياسية المهمة، بما في ذلك التحديثات المرتبطة بالتوترات مع إيران.

وحسب البيانات المتاحة، بلغ عدد متابعي حساب ترامب على المنصة نحو 13 مليون متابع اعتباراً من يوم السبت.

وتعد عائلة ترامب أكبر مساهم في شركة ترامب للإعلام، وهي الشركة العامة التي تدير منصة "تروث سوشيال".

يأتي إطلاق الخدمة الجديدة في ظل انتقادات سياسية وقانونية، بعدما دعا عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان آدم شيف، عن ولاية كاليفورنيا، وإليزابيث وارن، عن ولاية ماساتشوستس، هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى التحقيق فيما إذا كانت الخدمة تمثل مخالفة للقانون.

وكتب السيناتوران في رسالة موجهة يوم الثلاثاء إلى رئيس الهيئة بول أتكينز: "يبدو أن هذا يمثل استغلالاً صارخاً لمنصب الرئيس لتحقيق مكاسب شخصية، مما يضر بصغار المستثمرين ونزاهة أسواقنا، بينما يدر أرباحاً طائلة على وول ستريت وغيرهم من المطلعين الأثرياء".

وأكد ماكغورن أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعظيم الاستفادة المالية من أصولها الرقمية، مشيراً إلى أن الأسواق تتحرك بالفعل استناداً إلى المنشورات التي يتم تداولها عبر "تروث سوشيال".

وقال في بيان الإطلاق: "تتحرك الأسواق بالفعل بناءً على المنشورات التي تنشر على Truth Social. وتوفر واجهة Truth API تدفقاً مباشراً ومرخصاً وفورياً لأكثر منشورات المنصة تأثيراً في السوق، مع تعزيز استراتيجيتنا لتحقيق عوائد مالية من أصولنا الخاصة عبر تدفق إيرادات متكرر وعالي الهامش".

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