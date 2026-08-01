إسرائيل في حالة تأهب قصوى.. ترامب يقترب من شن هجوم ضخم على إيران

رفعت إسرائيل، مستوى التأهب الأمني، في ظل توقعات متزايدة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يصدر أمراً بشن ضربات أمريكية تستهدف منشآت الطاقة والبنى التحتية داخل إيران.

ووفقاً لصحيفة، "يديعوت أحرنوت"تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن أي هجوم أمريكي على إيران قد يدفع طهران إلى الرد عبر إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، ما دفع الجهات الأمنية إلى رفع حالة الجاهزية تحسباً لأي تصعيد محتمل.

في سياق متصل، قال ترامب في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي إنه يدرس شن "هجوم ضخم" على إيران، مؤكداً أنه بات قريباً من اتخاذ القرار، و الاستعدادات اللازمة قد اكتملت.

وأضاف: "يمكننا إبرام اتفاق معهم أو توجيه ضربة أقوى لهم، ولست في عجلة من أمري بشأن إيران بغض النظر عما يقال عن الانتخابات".