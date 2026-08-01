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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد حسن تيتو يعلن رحيله عن الزمالك: سأظل تحت خدمة النادي في أي وقت

محمد حسن "تيتو"
محمد حسن "تيتو"
حسن العمدة

أعلن محمد حسن "تيتو" المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رحيله عن منصبه، موجهًا رسالة وداع مؤثرة عقب نهاية مشواره مع القلعة البيضاء، تزامنًا مع التقاط صورة جماعية مع لاعبي الفريق والجهاز الفني خلال مران اليوم.

وقال تيتو في رسالته: "اليوم تنتهي رحلتي، وإن كانت قصيرة، مع نادي الزمالك العظيم الذي كنت أتشرف بالمرور بجواره وأنا من مشجعيه، ثم أكرمني الله سبحانه وتعالى بخدمة هذا الصرح العريق الذي يضيف لأي شخص مهما كانت مكانته."

ووجه المدير الإداري السابق الشكر إلى جماهير الزمالك، وعلى رأسها مجموعة وايت نايتس، مؤكدًا أنها كانت الداعم الأكبر للفريق، واصفًا التتويج بلقب الدوري بـ"الإعجازي"، في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي مر بها الفريق، مشيرًا إلى أن كثيرًا من تلك التحديات لم يظهر للإعلام.

كما تقدم بالشكر إلى مجلس إدارة الزمالك، وجون إدوارد المدير الرياضي، وجميع الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، إضافة إلى لاعبي الفريق، مثمنًا الجهود التي بذلها الجميع خلال الفترة الماضية.

واختتم تيتو رسالته قائلًا: "أتمنى التوفيق لنادي الزمالك في جميع بطولاته، وأن يرزق الله مسؤوليه السداد والتوفيق، وسأظل تحت خدمة نادي الزمالك في أي وقت."

محمد حسن تيتو نادي الزمالك الزمالك

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