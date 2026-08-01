الصفقة تقترب.. محمد صلاح على بعد خطوة من هذا النادي

اقترب نادي طرابزون سبور التركي من التوصل إلى اتفاق مع الدولي المصري محمد صلاح، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لما كشفه الصحفي الفرنسي سانتي أونا.

وأكد التقرير أن إدارة طرابزون سبور دخلت في مفاوضات متقدمة مع وكيل أعمال محمد صلاح خلال الساعات الماضية، وأن المباحثات تسير بشكل إيجابي، وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق كامل مع اللاعب.

ويأتي ذلك بعد تعثر مفاوضات صلاح مع نادي بشكتاش، الذي أعلن انسحابه من الصفقة بسبب الخلاف على الجوانب المالية، بينما أشارت التقارير إلى أن اللاعب دخل في مفاوضات مع نادٍ آخر، دون الكشف عن هويته في ذلك الوقت.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات حاسمة بشأن مستقبل قائد منتخب مصر، في ظل سعي طرابزون سبور لإنهاء الصفقة رسميًا قبل انطلاق الموسم الجديد.