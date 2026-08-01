كان سرقها وسابها عايشة..أسرة مسنة تطالب بالقصاص من قاتل والدتهما بالمنوفية

بكل قسوة وبلا رحمة ..دخل المتهم عل. ضحيتها السيدة العجوز لسرقتها، ففعل و لم يكتف بذلك حيث قام بضربها بحجر حتى فارقت الحياة بلا رحمة ولا شفقة.

أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل مسنة

بدأت اليوم أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل مسنة أمام محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية لسرقتها حيث تعدي عليها بقالب طوب وتركها غارقة في دماءها بعد سرقة أموالها وهاتفها المحمول.

أسرة المجني عليها

وحضرت أسرة المجني عليها أمام المحكمة في حالة انهيار كبير مطالبين بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم لحرمانهم من والدتهم.

وأكدت نجلتها ان والدتها كانت عمود منزلهم كانت تجمعهم دائما ومقتلها كان صدمة للجميع، قائلة ان يوم الحادث كانت تنتظرها لشراء مستلزمات من السوق ولكن جاءها مكالمة من شقيقها يخبرها بأن “ أمها اتقتلت”.

وأوضحت أنها ذهبت إليها وجدتها غارقة في دمائها علي الأرض حيث قتلها المتهم وسرق هاتفها وأموالها قائلة “ كان خد الفلوس وسابها إنما ده راح جاب قالب طوب وفضل يضربها علشان يتأكد أنها ماتت ”.

وطالبت أسرة المجني عليها بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم وإعدامه لحرمانهم من والدتهم.

أحدث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بالعثور علي سيدة مقتولة داخل عشة بمدينة شبين الكوم .

بالانتقال والفحص تبين ان وراء الواقعة شاب يدعي “ أحمد. ع ” 29 سنة عامل ومقيم قرية بتبس التابعة للمركز.

وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة لسرقة مبلغ مالي من السيدة اثناء تواجدها داخل عشة تقيم بيها لحراسة العمارات حيث تعدي عليها بطوبة اثناء نومها مما أدي إلي مصرعها في الحال.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات لبدء محاكمته.