الأهالي والغواصون ينتشلون جثمان شاب غرق في شاطئ الأبيض بمطروح

تمكن أهالي منطقة الأبيض بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة عدد من الغواصين المتطوعين، من انتشال جثمان غريق الأبيض .

انتشال الجثمان

حيث تمكنوا من انتشال جثمان الشاب يوسف إبراهيم عوض ، 16 عامًا، الجيزة، وذلك بعد تعرضه للغرق في أحد شواطئ الكورنيش الجديد بمنطقة الأبيض.



وكان الشاب قد لقي مصرعه غرقًا مساء الخميس الماضي، بعدما جرفته الأمواج أثناء نزوله البحر، لتبدأ على الفور عمليات بحث مكثفة شارك فيها الأهالي والغواصون المتطوعون، حتى تمكنوا من العثور على جثمانه وانتشاله.



وعقب انتشال الجثمان، جرى نقله بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى مطروح العام، حيث تم إيداعه تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

