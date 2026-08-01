نائبة حماة الوطن بمطروح تبحث آليات التيسير على المواطنين في صرف الدم

بحثت النائبة تيسير محمود دهيم، عضو مجلس الشيوخ وأمينة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح، خلال اللقاء والدكتورة إيناس عبدالله، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بمطروح، بحضور الحاج هيبة مريزيق الأمين المساعد لأمين الحزب آليات تيسير إجراءات صرف الدم للمواطنين.

تيسير الاجراءات

وشهد اللقاء مناقشة آليات تطوير خدمات المركز، وتيسير إجراءات صرف الدم للمواطنين، مع التأكيد على توفيره مجانًا للحالات المستحقة، والتي تشمل مرضى التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، وأصحاب المعاشات، وحالات الطوارئ، ومرضى الغسيل الكلوي، وذلك وفقًا للحالة الطبية والضوابط المنظمة.

كما استمعت النائبة إلى عدد من المواطنين، وناقشت أبرز التحديات التي تواجههم في الحصول على الخدمة، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة تقديم الدعم وتخفيف العبء عن الأسر، بما يسهم في تقديم خدمة صحية لائقة لأهالي محافظة مطروح.