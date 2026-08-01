برلماني: تنمية الموارد المحلية أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية،بشأن تنمية الموارد المحلية، تعكس توجهًا حكوميًا يستهدف تعظيم الإيرادات من خلال تنشيط الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بعيدًا عن فرض أعباء جديدة على المواطنين.



وأوضح" مسعود" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن تنمية الموارد المحلية تمثل أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي، لما لها من دور في تعزيز الاستدامة المالية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي.

تشجيع الاستثمار



وأشار عضو النواب إلى أن فتح الباب أمام المقترحات والمبادرات الجديدة يسهم في اكتشاف فرص غير مستغلة لزيادة الإيرادات، وتشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص على توسيع نشاطه، وهو ما يدعم خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي.

جاء ذلك بعد أن أكد وزير المالية أحمد كجوك الانفتاح على كل الأفكار والمبادرات المحفزة لتنمية الموارد المحلية وتحقيق العدالة الاقتصادية، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم للمحافظات حتى تنعكس التدفقات المالية في خدمات أفضل للمواطنين.

وقال كجوك، خلال لقائه مع محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، "نعمل مع كل مؤسسات وجهات الدولة على تعزيز الإنفاق الاجتماعي ببرامج أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية".