وزير المالية يلتقي بمحافظ أسوان لبحث سبل التعاون المشترك

التقى أحمد كجوك وزير المالية ، بالمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، لبحث سبل تعزيز تنمية الموارد المحلية، ورفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى، ودعم برامج العدالة الاقتصادية، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المتوازنة بالمحافظات.

ويأتى ذلك فى ضوء توجهات الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتنفيذاً لبرنامج الحكومة الهادف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع رؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040.

تنمية الموارد المحلية.. ودعم المحافظات

وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن الوزارة منفتحة على جميع الأفكار والمبادرات المحفزة لتنمية الموارد المحلية، وتعزيز العدالة الاقتصادية، مشيراً إلى تقديم كل أوجه الدعم للمحافظات بما ينعكس فى صورة خدمات أفضل للمواطنين، لافتاً إلى استمرار التعاون مع مختلف مؤسسات وجهات الدولة لتعزيز الإنفاق الاجتماعى من خلال برامج أكثر استهدافاً للإحتياجات التنموية.

تكامل الجهود لتحقيق التنمية العادلة

وأكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أهمية تكامل جهود الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، وتعظيم الإستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة داخل المحافظة.

شراكة مؤسسية لخدمة المواطن



وأشار المحافظ إلى أن التعاون المستمر بين وزارة المالية والمحافظات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد، ودعم خطط التنمية المحلية، وتحقيق الإستدامة المالية، بما يواكب مستهدفات الدولة فى بناء اقتصاد أكثر كفاءة وعدالة، ويحقق تطلعات المواطنين فى الحصول على خدمات أفضل.

تعزيز الحماية الإجتماعية وكفاءة الإنفاق

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هانيا شلقامى مستشار وزير المالية لسياسات العدالة الاقتصادية، أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية من خلال دراسات ميدانية وآليات تنفيذية تضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مع تحليل التدفقات المالية الموجهة للخدمات الاجتماعية، بما يسهم فى تعظيم الإستفادة من الموارد المحلية، وتحقيق أعلى مردود تنموى.



أكد اللقاء أهمية تعزيز الشراكة بين وزارة المالية ومحافظة أسوان لدعم تنمية الموارد المحلية، ورفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى، وتحقيق العدالة الاقتصادية، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى مستحقيها، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.