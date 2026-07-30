الجيش الأوكراني يعلن استهداف 4 ناقلات روسية وقاعدة عسكرية في القرم

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، استهداف أربع ناقلات روسية في البحر الأسود وبحر آزوف، إلى جانب تنفيذ ضربات على قاعدة للزوارق المسيرة في شبه جزيرة القرم، وعدد من منظومات الدفاع الجوي والرادارات، وموقع لإطلاق وتخزين الطائرات المسيرة الهجومية في مطار دونيتسك.

وقال قائد قوات الأنظمة غير المأهولة الأوكرانية، إن القوات نفذت أيضًا هجمات بعيدة المدى على مصفاة نفط رئيسية في منطقة بيرم الروسية، مشيرا إلى أن العمليات تأتي ضمن حملة تستهدف البنية التحتية العسكرية واللوجستية الروسية، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وعلى صعيد متصل.. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات في هجوم صاروخي روسي واسع استهدف عددًا من المقاطعات الأوكرانية، موضحًا أن روسيا استخدمت في الهجوم 74 صاروخًا، معظمها باليستي، ونحو 300 طائرة مسيرة من أنواع مختلفة.