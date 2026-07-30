كامل الوزير يتوجه إلى دمياط لتكريم أبطال إنقاذ وإطفاء "سفينة التغويز"

توجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، إلى محافظة دمياط، لتكريم أطقم العاملين وبحارة القاطرات بميناء دمياط، تقديرًا لجهودهم الاستثنائية وعملهم البطولي في السيطرة على الحريق الذي نشب بسفينة التغويز وإتمام عملية الإنقاذ بكفاءة عالية.

وتأتي زيارة وزير النقل لميناء دمياط عقب نجاح أطقم الإنقاذ والقاطرات البحرية في التعامل الاحترافي مع الأزمة؛ حيث تمكنت 4 قاطرات من قطر السفينة لمسافة 3.5 كيلومتر بعيدًا عن أرصفة الميناء في عرض البحر، وتأمينها عبر مدافع المياه، حتى إخماد النيران بشكل كامل ودون وقوع أي خسائر في الأرواح.