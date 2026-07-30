إسرائيل ترفض تفاهمات الوسطاء مع حماس: لا انسحاب من غزة قبل نزع السلاح بالكامل

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن إسرائيل تعارض الاتفاق الناشئ بين الوسطاء وحركة حماس بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة عبر "مجلس السلام".

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله إن "قضية غزة لم تثر إطلاقاً خلال الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف المصدر أن إسرائيل تشترط نزع سلاح حركة حماس بالكامل، بما في ذلك إزالة الأسلحة من قطاع غزة وتجريد القطاع من السلاح بشكل كامل، باعتبار ذلك شرطاً مسبقاً لأي عملية.

وأشار المصدر إلى أن الوثيقة المكونة من 15 بنداً، والخاصة بـ"مجلس السلام"، لا تقدم استجابة مرضية لهذه المطالب، مؤكداً أن إسرائيل أبلغت اعتراضاتها على هذا الأمر إلى مبعوث توني بلير.

ووفقاً للمصدر، فإنه "لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من الخط الأصفر قبل أن تنزع حماس سلاحها ويتم تجريد قطاع غزة من السلاح بالكامل".