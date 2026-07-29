باكستان تحث المجتمع الدولي على ضمان التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

حثت باكستان المجتمع الدولي على ضمان التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد - خلال مشاركته في جلسة نقاش مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وفقا لما ذكره راديو باكستان اليوم /الأربعاء/ - إن أكثر من 1100 فلسطيني لقوا حتفهم منذ وقف إطلاق النار، بينما مازال نحو مليوني شخص يعانون ظروفا معيشية كارثية.

وحث عاصم افتخار مجلس الأمن على المطالبة بوقف فوري لجميع أنشطة الاستيطان ورفض أي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تغيير تركيبتها السكانية والجغرافية.

وقال إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وعلى صعيد متصل، أكد عاصم افتخار دعم باكستان القوي لسيادة وسلامة أراضي جميع الدول الشقيقة في المنطقة، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس، واتخاذ خطوات فورية نحو خفض التصعيد، والوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد.

وأضاف السفير الباكستاني أن بلاده لا تزال ملتزمة بتقديم كل الدعم اللازم لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية.