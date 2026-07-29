قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس التعاون يدين بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات العراقية على السعودية
عودة الأجواء الحارة.. موجة طقس حار تضرب البلاد بداية من اليوم
إيران ترفض مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز
ترامب: اجتماعاتي مع زيلينسكي ونتنياهو كانت إيجابية
وزير التعليم العالي يهنئ الناجحين في الثانوية العامة.. ويوجه رسائل مهمة قبل التنسيق
"ناقصة نص درجة".. الأولى على الثانوية العامة علمي رياضة تكشف سر تفوقها وخطتها بعد النتيجة
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز
الحشد الشعبي يعلن مقـ.تل 20 شخصا وإصابة 32 في الهجمات السعودية الأمريكية
قافلة «زاد العزة» الـ 245 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
الزمالك يمنح معتمد جمال حرية تشكيل الجهاز الفني المعاون
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: الوسواس من أبواب الابتلاء وعلى الإنسان التغلب عليه

الوسواس
الوسواس
إيمان طلعت
نتيجة الثانوية العامة 2026

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الوسواس بابٌ من أبواب الابتلاء، وقد أرشدنا الشرع إلى كيفية التعامل معه، وبيَّن أن ما يرد على القلب ليس على مرتبة واحدة؛ فمنه خاطرٌ عابر لا يؤاخذ به الإنسان، ومنه وسواسٌ إذا استرسل معه صاحبه قد يتحول إلى حالة تحتاج إلى علاج.

وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الشخص الذي تأتيه الوساوس ينبغي أن يعلم أنها من قبيل الخواطر، وأنه غير مؤاخذ عليها ما دام يكرهها، ويقاومها، ويتجاوزها.

وأرشدنا النبي ﷺ عند ورود الوسواس إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة: 268].

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: 6].
وقال تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [يس: 60].

فعلى العبد أن يشتغل بدفع هذا العدو، وأن يقول لنفسه: هذا إلقاء شيطاني، وهذا خاطر لا أؤاخذ عليه، ولكنه ضار في ديني ودنياي، ولابد أن أتخلص منه وأتجاوزه.

وكلنا قد وردت علينا الوساوس، واستطعنا أن نتجاوزها. وقد قال النبي ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ شَيْطَانٌ». قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «وَأَنَا، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ».

فإذا قاوم الإنسان الوسواس في بدايته، واستعاذ بالله، وأعرض عنه، انتهى أمره بإذن الله.

أما إذا استمر الوسواس، وتمكَّن من الإنسان، وأصبح يعطِّل حياته أو عبادته أو علاقاته، فقد يكون قد تحول إلى حالة مرضية تحتاج إلى طبيب مختص؛ لأن الموعظة وحدها عندئذ قد لا تكفي.
والوسواس قد يكون خاطرًا عارضًا يمكن مقاومته وعدم الاسترسال معه، وقد يتحول إلى وسواس قهري يحتاج إلى علاج متخصص.

أما الوسواس البسيط، فيستطيع الإنسان أن يتغلب عليه بالموعظة الدينية، والحكمة، والآيات، والتدبر، والمقاومة، وعدم الاسترسال.

وأما الوسواس القهري، فيحتاج إلى مراجعة الطبيب أو المعالج المختص، والالتزام بالخطة العلاجية، وألا يوقف المريض دواءه بمجرد أن يشعر بالتحسن إلا بعد الرجوع إلى طبيبه.
ومجالات الوسواس كثيرة؛ فقد يأتي في النظافة، أو الوضوء، أو الصلاة، أو اتهام الآخرين، أو الشعور بأن الناس يضطهدونه أو يراقبونه، وغير ذلك من الصور.

فالواجب أن يُقاوم الوسواس في بدايته، وأن يُطلب العلاج عند تحوله إلى مرض؛ لأن الشرع أمرنا بحفظ الدين والنفس والعقل.

ولذلك قال سيدنا رسول الله ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ».

الوسواس كيفية التغلب على الوسواس الابتلاءات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 و مجاميعهم .. تفاصيل كاملة

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تنسيق الجامعات 2026

موعد أنطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 وإعلان الحد الأدنى

طلاب الثانوية العامة

بعد نتيجة الثانوية العامة .. بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2026

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

إمام عاشور

بالأسماء | قائمة الراحلين عن الأهلي .. ومصير إمام عاشور النهائي

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزير الصحة: التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي نموذج عالمي للتحول الصحي المستدام

صورة من الاجتماع

وزير الزراعة: صناعة الدواجن ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي

خلال اللقاء

في إطار التحول الرقمي.. تعاون جديد بين الطاقة الذرية ومعلومات مجلس الوزراء

بالصور

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بفستان أحمر جريء .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فستان صيفي.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد