في إطار التحول الرقمي.. تعاون جديد بين الطاقة الذرية ومعلومات مجلس الوزراء

شهد مقر هيئة الطاقة الذرية المصرية زيارة ميدانية رفيعة المستوى لوفد وفريق عمل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك بهدف تعزيز سُبل التعاون المشترك، ودعم جهود الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيقات التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية بالمؤسسات الوطنية والبحثية.

وخلال الزيارة، استعرض فريق مركز المعلومات مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية والنُّظم الإلكترونية والخدمات التكنولوجية المتقدمة التي يقدمها المركز لدعم مؤسسات الدولة، حيث اطّلع مسؤولو الهيئة على أحدث البرامج والأنظمة المطبقة التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، والحفاظ على الأصول المعرفية والتاريخية، وتعزيز الهوية المؤسسية للجهات الحكومية والبحثية.

وأشادت هيئة الطاقة الذرية بمستوى الحلول والخدمات المعروضة، مؤكدةً تميز التقنيات المتقدمة التي يمتلكها المركز والتي تسهم بشكل مباشر في دعم صناعة القرار وتطوير أساليب العمل الإداري والمعرفي وفق أعلى المستويات العالمية.

وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور نادر محمود عبد الحليم، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للمشروعات البحثية، عن سعادته والتطلع لبدء التعاون الفعلي مع المركز في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية والتكنولوجية، وفي مقدمتها بناء وإعداد نظام متكامل للذاكرة المؤسسية للهيئة لضمان التوثيق والحفظ الرقمي وإدارة المعرفة، إلى جانب تصميم جولة افتراضية تفاعلية تُبرز الإمكانيات العلمية والبحثية الفريدة للهيئة بصورة حديثة، فضلاً عن إنتاج فيلم وثائقي احترافي يوثق تاريخ ودور وإنجازات هيئة الطاقة الذرية وإسهاماتها الوطنية.

كما اعربت الهيئة عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ولجهود فريق العمل، مع البدء في التنسيق بين المتخصصين من الجانبين لدراسة المتطلبات الفنية وإعداد التصورات اللازمة للبدء الفوري في تنفيذ هذه المشروعات المشتركة.