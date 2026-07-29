نجل أيمن بهجت قمر يكشف كواليس تعاونه الأول مع عمرو دياب: الهضبة آمن بموهبتي

تحدث الملحن الشاب أدهم أيمن بهجت قمر عن بداية مشواره الفني، كاشفًا أن أغنية «سلام كبير» مع النجم عمرو دياب كانت أول عمل رسمي يخرج إلى النور، مؤكدًا أن التعاون مع الهضبة في بداية مسيرته يمثل محطة استثنائية بالنسبة له.

وأوضح أدهم، خلال استضافته في برنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «النهار»، أن تعارف عمرو دياب على موهبته جاء خلال إفطار رمضاني نظمه والده، الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، حيث أتيحت له فرصة تقديم إحدى أغنياته أمام الهضبة.

وأشار إلى أنه لم يعرض وقتها أغنية «سلام كبير»، وإنما قدم أغنية أخرى بعنوان «الشخص الغلط»، من كلماته وألحانه، والتي لفتت انتباه عمرو دياب وكانت بداية التعارف الفني بينهما، قبل أن يجمعهما التعاون لاحقًا في أغنية «سلام كبير»

وتابع: «بعد ما كتبت «سلام كبير»، بابا بعتها للهضبة عمرو دياب.»



وتدخل أدهم قائلاً: «اتعشمت فى الآخر.»

ليتابع والده: «كنت كل شوية بسأل هانى محروس وعمرو دياب، وأقولهم عاوز أطمن، كانوا يقولولى: ما تقلقش والله الأغنية نازلة، لدرجة إن كان ليا أغنية تالتة ما نزلتش، وما سألتش عليها، سألت على أغنية أدهم.»