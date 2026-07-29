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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو يغلق الباب أمام أرسنال.. ريال مدريد يتمسك باستمرار فينيسيوس

مورينيو
مورينيو
إسراء أشرف
نتيجة الثانوية العامة 2026

تلقى أرسنال ضربة قوية في سعيه للتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعدما حسم ريال مدريد موقفه من مستقبل اللاعب، رافضًا فكرة التفريط فيه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت تقارير صحفية أن المدير الفني لريال مدريد، جوزيه مورينيو، أبلغ إدارة النادي برغبته في الإبقاء على فينيسيوس، معتبرًا إياه أحد الركائز الأساسية التي سيعتمد عليها في الموسم الجديد.

وأضافت التقارير أن اهتمام أرسنال بضم الدولي البرازيلي كان جادًا، بعدما منح المدرب ميكيل أرتيتا الضوء الأخضر لإدارة النادي للتحرك من أجل إتمام الصفقة، مع استعداد "الجانرز" لتوفير المقابل المالي اللازم.

ورغم أن عقد فينيسيوس ينتهي في صيف 2027، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات بشأن مستقبله، فإن ريال مدريد لا يفكر في بيعه، بل يضع تمديد عقده على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن إدارة النادي الملكي تستعد لاستئناف المفاوضات مع اللاعب من أجل التوصل إلى اتفاق جديد يضمن استمراره لسنوات إضافية، في ظل دعم رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي يرى أن الحفاظ على فينيسيوس يمثل خطوة أساسية في مشروع الفريق.

وقدم فينيسيوس موسمًا مميزًا مع ريال مدريد، بعدما سجل 22 هدفًا وصنع 14 آخرين في مختلف البطولات، ليواصل تأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم الفريق، رغم اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

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