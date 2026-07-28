قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال دقائق.. ننشر أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026
مكنش ينفع أتكلم .. الديهي يكشف تطورات حالة أحمد موسى الصحية
معتمد جمال مستمر مع الزمالك.. تعديلات مرتقبة في الجهاز المعاون
ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد
نبدد أموال الدولة .. صرخة أحمد ماهر لإصلاح المسرح | خاص
السعودية تعلن إحباط هجوم بمسيرات استهدف منشآت نفطية .. وتؤكد حقها في الرد
تنفذها ميليشيات إيرانية .. بيان مهم لـ السعودية يكشف تفاصيل الحوادث الإرهابية ضدها
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد دقائق وإعلانها للطلاب
أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل
موجة حارة غداً الأربعاء .. حالة الطقس لمدة 5 أيام
واشنطن تشدد حصارها البحري على إيران .. إعادة توجيه 18 سفينة تجارية وانتشار عسكري واسع
جون إدوارد يرحل عن الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس طالب في الاعتداء على شقيقته القاصر بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري
نتيجة الثانوية العامة 2026

قررت جهات التحقيق المختصة حبس طالب لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على شقيقته القاصر، التي تعاني  إعاقة ذهنية، داخل نطاق دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.


وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من والد الفتاة، أفاد فيه باتهام نجله بالاعتداء على شقيقته البالغة من العمر 15 عامًا، ما أسفر عن حملها.


وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة حدثت قبل عدة أشهر، حيث استغل المتهم الحالة الصحية للمجني عليها وعدم قدرتها على الإدراك الكامل أو الدفاع عن نفسها، ولم تُكتشف الواقعة إلا بعد أن أخبرت الفتاة والدتها بما تعرضت له، لتتوجه الأسرة إلى قسم الشرطة وتحرر بلاغًا بالواقعة.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بما نُسب إليه، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.


وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة واستمرار التحقيق لكشف جميع ملابسات الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق المختصة الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات

ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ..سجل الآن واحصل على درجاتك

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد بعد قليل ..سجل الآن

نتيحة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة على صدى البلد .. اعرف موعد الإعلان الرسمي

ترشيحاتنا

وزير العمل

وزير العمل: التعليم التكنولوجي بوابة الصناعة والإنتاج

جانب من حفل التخرج

3 رسائل لوزير العمل بحفل تخرج مدرسة تكنولوجيا تطبيقية

وزير الطيران

سامح الحفني: مستقبل الطيران الأفريقي يتطلب شراكات أكثر فاعلية لتحقيق التكامل

بالصور

أحمد ماهر يروي قصة رسوبه في الثانوية العامة وبكائه أمام المسرح القومي

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد ماهر

مانشيني مدرباً لمنتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟

فيديو

أحمد ماهر

نبدد أموال الدولة .. صرخة أحمد ماهر لإصلاح المسرح | خاص

سامو زين

ساموزين يشعل الصيف بأغنيته الجديدة "بايظة"

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد