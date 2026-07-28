حبس طالب في الاعتداء على شقيقته القاصر بشبرا الخيمة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس طالب لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على شقيقته القاصر، التي تعاني إعاقة ذهنية، داخل نطاق دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من والد الفتاة، أفاد فيه باتهام نجله بالاعتداء على شقيقته البالغة من العمر 15 عامًا، ما أسفر عن حملها.



وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة حدثت قبل عدة أشهر، حيث استغل المتهم الحالة الصحية للمجني عليها وعدم قدرتها على الإدراك الكامل أو الدفاع عن نفسها، ولم تُكتشف الواقعة إلا بعد أن أخبرت الفتاة والدتها بما تعرضت له، لتتوجه الأسرة إلى قسم الشرطة وتحرر بلاغًا بالواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بما نُسب إليه، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.



وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة واستمرار التحقيق لكشف جميع ملابسات الواقعة.