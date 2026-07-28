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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: انطلاق مهرجان التسوق الأول بمنافذ جهاز مستقبل مصر لتوفير السلع بأسعار مخفضة

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، انطلاق فعاليات "مهرجان التسوق الأول" الذي ينظمه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال الفترة من 30 يوليو حتى 4 أغسطس، وذلك بجميع منافذ جهاز مستقبل مصر بالمحافظة، والبالغ عددها 9 منافذ، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تدعم جميع المبادرات الوطنية التي تستهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم في تحقيق التوازن بالأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن المهرجان يُقام تحت شعار "أعلى جودة بأفضل سعر"، ويضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية التي تلبي احتياجات الأسر المصرية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق.


وأوضح المحافظ أن فعاليات المهرجان تُقام من خلال منافذ جهاز مستقبل مصر القائمة بالفعل بالمحافظة، والتي تعمل على مدار العام لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين، حيث تشارك جميعها في المهرجان من خلال تقديم عروض وتخفيضات مميزة على مختلف السلع الأساسية، إلى جانب عدد من الفعاليات الترويجية وسحوبات على جوائز وقسائم شراء فورية للمترددين على المنافذ، بما يعزز استفادة المواطنين ويحقق أهداف المبادرة.


وأشار محافظ القليوبية إلى أن منافذ جهاز مستقبل مصر بالمحافظة يبلغ عددها 9 منافذ، موزعة بواقع منفذ بمدينة بنها، ومنفذ بمدينة كفر شكر، وثلاثة منافذ بمدينة شبرا الخيمة، وأربعة منافذ بمدينة العبور، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إلى المنافذ والاستفادة من العروض المقدمة.


وأوضح أن المنافذ تشمل منفذ استاد بنها بشارع فريد ندا بمدينة بنها، ومنفذ كفر شكر بجوار السوق ومحلات الذهب، بينما تضم مدينة شبرا الخيمة ثلاثة منافذ هي: سور كلية الزراعة أمام محطة مترو الزراعة، ومنفذ أم بيومي بنزلة أم بيومي على الطريق الدائري، ومنفذ نزلة كوبري عرابي.


وأضاف أن مدينة العبور تضم أربعة منافذ هي: محطة السبعين بجوار بندر العبور بمحور الشباب، وميدان أحمد زويل بشارع الشيخ الشعراوي، وإسكان الشباب بجوار مسجد الأشراف (الجامع الكبير)، والحي الأول بجوار المركز الإسلامي.


ودعا محافظ القليوبية أبناء المحافظة إلى التوجه إلى منافذ جهاز مستقبل مصر والاستفادة من العروض والتخفيضات التي يقدمها المهرجان طوال فترة إقامته، مؤكدًا استمرار التعاون بين المحافظة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتنفيذ المبادرات التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

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