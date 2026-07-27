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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد انتظام العمل بالفترة المسائية للعيادات الخارجية بمستشفى بنها التعليمي عقب بدء تشغيلها

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة انتظام العمل بالفترة المسائية للعيادات الخارجية بمستشفى بنها التعليمي، وذلك عقب بدء تشغيلها، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين، والحد من التكدس خلال الفترة الصباحية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الطبية والبشرية بالمستشفى.


وكان في استقبال المحافظ الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد عجلان مدير مستشفى بنها التعليمي، حيث استعرضا آليات تشغيل العيادات خلال الفترة المسائية، ومنظومة العمل، وخطة تقديم الخدمات الطبية للمترددين بكفاءة وجودة وفق أعلى المعايير.
وتفقد محافظ القليوبية مختلف أقسام العيادات الخارجية، والتي تضم ست عيادات تخصصية تشمل: الباطنة، والنساء والتوليد، والأطفال، والقلب، والجراحة، والعظام، كما اطلع على إجراءات استقبال المرضى وآليات تقديم الخدمة الطبية، موجهاً بحسن استقبال المواطنين، وسرعة إنهاء إجراءات الكشف، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأبناء المحافظة.
وخلال الجولة، حرص محافظ القليوبية على الخضوع لفحص طبي سريع تضمن قياس ضغط الدم ومستوى السكر، للاطمئنان على كفاءة الأجهزة الطبية ومستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية الالتزام بتقديم رعاية صحية دقيقة ومتميزة وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن تشغيل العيادات الخارجية خلال الفترة المسائية يُعد إضافة مهمة لمنظومة الخدمات الصحية بالمحافظة، ويأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المنشآت الصحية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وتوفير خدمات طبية ميسرة للمواطنين في مختلف التخصصات، بما يسهم في تخفيف الضغط على العيادات الصباحية، وتقليل فترات الانتظار، وتحقيق أعلى مستويات رضا المواطنين.
وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية لمنظومة العمل داخل المستشفى، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية، وتوفير المستلزمات والأدوية، والالتزام الكامل بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، بما يضمن استدامة تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تواكب توجهات الدولة نحو تطوير القطاع الصحي.
وأشار المحافظ إلى أن العيادات الخارجية تعمل يوميًا خلال الفترة المسائية من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، ويقوم على تقديم الخدمة نخبة من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين بمقابل رمزي، بما يتيح للمواطنين الحصول على رعاية طبية متميزة بتكلفة مناسبة، إلى جانب استمرار عمل قسم الاستقبال والطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات الطارئة والحرجة وحوادث الطرق، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها بالمجان.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية مستشفى بنها التعليمي العيادات الخارجية

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جانب من الجولة

محافظ القليوبية يتفقد انتظام العمل بالفترة المسائية للعيادات الخارجية بمستشفى بنها التعليمي عقب بدء تشغيلها

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