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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مراد مكرم : بقلل من العيش الأبيض وباكل الشمسي .. وبعدت عن السي فود بسبب حساسية

مراد مكرم
مراد مكرم
هاني حسين

استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة خاصة من برنامجه "واحد من الناس" على قناة الحياة ، الفنان والإعلامي مراد مكرم للحديث عن مشواره الفني والإعلامي وعدد من القضايا الرياضية والاجتماعية.

وكشف مراد مكرم عن عدد من كواليس برنامج "الأكيل" قائلاً: "اكتشفت إن فيه أماكن بتقدم الأكل شكله حلو ولكن الطعم مش قوي والعكس. البرنامج كان بيسلط الضوء على الناس الشاطرة في الأكل بدون ما يحصل على أي مقابل من المطاعم أو الأماكن المخصصة لذلك. كنت بخرج من بعض الأماكن سعيد بأكلهم وأماكن تانية أقل".

وأضاف: "أنا بطبيعتي لا أعرف الطبخ ولكن أجيد التذوق. كنت بحب السي فود جداً ولكن أصبت بحساسية فبعدت عنه. وبحب الفول والطعمية والبطاطس المحمرة وبقلل جداً أكل العيش الأبيض حالياً. وأنا في البيت باكل العيش الشمسي هو عيش صعيدي".

وعن الرجيم قال: "خدت أكتر من قرار على مدار السنتين اللي فاتوا. خسيت وثبت وزني عند الحد ده. ومعظم الممثلين واللي فقدوا وزنهم القليل منهم كمل ونجح في التمثيل".

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