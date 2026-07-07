قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من بوابة مصر.. الأرجنتين على موعد مع إنجاز تاريخي في كأس العالم
المفتي: مصر ستظل أرضًا خصبة للحوار وجسرًا للتفاهم وصوت العقل في زمن الضجيج
بين أمجاد الأرجنتين وطموحات المصريين.. فيفا يكشف كواليس القمة المرتقبة
أزمة غير مسبوقة داخل جيش الاحتلال.. لماذا تستعد تل أبيب لتسريح 10 آلاف جندي؟
من بينهم طائرة 30 يونيو.. الرئيس السيسي يشهد استعراض إمكانيات الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث
جوعها وحبسها حتى الموت..إحالة المتهم بإنهاء حياة ابنته لجنايات قنا
مدبولي: العاصمة الجديدة قادرة على مواكبة كل مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة
مدبولي: لولا رؤية الرئيس السيسي لما تحققت الأحلام
ألغوا هذا.. صحف بلجيكا تسخر من ترامب بعد رباعية أمريكا
أزمة مبابي وسيليستى نائبة مجلس الشيوخ بباراجواي .. الرئيس الفرنسي يدعم نجم منتخبه وحكومة باراجواي تتحرك
19 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.. توجيه جديد من وزيرة الإسكان
رئيس الوزراء: الدول القوية تُقاس بقدرتها على التعامل السريع مع الأزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مراد مكرم يبرر سبب تغير موقفه من حسام حسن

مراد مكرم
مراد مكرم
أحمد البهى

كشف الفنان مراد مكرم سبب تغير موقفه تجاه مدرب المنتخب المصري حسام حسن. 

وقال مراد مكرم: جمهور البوم طاخ.. حسام حسن نفسه طلع قال أنا عندي اتنين وربع محترفين! ودلوقتي بيقول أنا معايا رجالة وما بخافش من حد.. يعني طبيعي أن تغير الظروف بيغير الرأي برضه.. أيوة هاجمت اختيارات حسام حسن قبل البطولة، بس بعد ما ابتدت البطوله أنا بشجع بلدي.. هتعرفوا تفهموها دي ولا صعبة؟”.

وكان قد علق الفنان مراد مكرم، على تشكيل المنتخب الوطني، أمام روسيا في الودية التي جمعتهم ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على فيسبوك: "علشان فيه ناس فهمت غلط وناس بتصطاد في الميه العكره انا أشجع منتخب بلدي أيا كان مين بيلعب بس طبيعي اتساءل لما المنتخب يبتدي ب ٧ لاعبين من فريق واحد ومستواهم ماكانش أفضل حاجه الموسم ده.

وتابع: “ومش موضوع أهلي وزمالك ،يعني لو السبعة من سيراميكا مثلا وهو رابع الدوري برضه هستغرب، ولو ال٧ من الزمالك والزمالك كان وحش الموسم ده برضه هتساءل فهمتوا؟”.

مراد مكرم الفنان مراد مكرم حسام حسن مدرب المتتخب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

أسعار الطماطم

بعد صدمة الأسعار.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الطماطم وموعد الاستقرار

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

خلال العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

امين عمر

هل يدير أمين عمر مباراة جديدة في المونديال؟.. إعلامي يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

برج الحوت

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ...حدسك يقودك إلى القرار الصحيح

برج الجدي

برج الجدي حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. قرار حكيم يغير مسارك للأفضل

برج الأسد

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. اجتهادك يفتح أمامك أبواب النجاح

بالصور

5 أخطاء عند تخزين الطماطم تقلل عمرها وتفسد مذاقها

طماطم
طماطم
طماطم

2031 حصانًا وناقل يدوي.. هينيسي تكشف أحد أقوى الوحوش في العالم

مواصفات هينيسي Venom F5-M
مواصفات هينيسي Venom F5-M
مواصفات هينيسي Venom F5-M

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

مرسيدس تعلن الحرب على BMW بسيارة C الكهربائية الجديدة

مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد