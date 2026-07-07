مراد مكرم يبرر سبب تغير موقفه من حسام حسن

كشف الفنان مراد مكرم سبب تغير موقفه تجاه مدرب المنتخب المصري حسام حسن.

وقال مراد مكرم: جمهور البوم طاخ.. حسام حسن نفسه طلع قال أنا عندي اتنين وربع محترفين! ودلوقتي بيقول أنا معايا رجالة وما بخافش من حد.. يعني طبيعي أن تغير الظروف بيغير الرأي برضه.. أيوة هاجمت اختيارات حسام حسن قبل البطولة، بس بعد ما ابتدت البطوله أنا بشجع بلدي.. هتعرفوا تفهموها دي ولا صعبة؟”.

وكان قد علق الفنان مراد مكرم، على تشكيل المنتخب الوطني، أمام روسيا في الودية التي جمعتهم ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على فيسبوك: "علشان فيه ناس فهمت غلط وناس بتصطاد في الميه العكره انا أشجع منتخب بلدي أيا كان مين بيلعب بس طبيعي اتساءل لما المنتخب يبتدي ب ٧ لاعبين من فريق واحد ومستواهم ماكانش أفضل حاجه الموسم ده.

وتابع: “ومش موضوع أهلي وزمالك ،يعني لو السبعة من سيراميكا مثلا وهو رابع الدوري برضه هستغرب، ولو ال٧ من الزمالك والزمالك كان وحش الموسم ده برضه هتساءل فهمتوا؟”.