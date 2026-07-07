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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لم يكتف بالوداع.. رونالدو يخرج من المونديال برقمين سلبيين

رونالدو
رونالدو
منتصر الرفاعي

أسدل الستار على مشوار منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم 2026 بعدما خسر أمام نظيره الإسباني بهدف دون رد في دور الـ16 في المباراة التي حسمت بهدف قاتل سجله ميكيل ميرينو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليغادر "برازيل أوروبا" البطولة وسط خيبة أمل كبيرة.

ولم يتوقف تأثير الهزيمة عند حدود الإقصاء من المنافسة بل امتد ليضع قائد المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أمام أرقام سلبية غير مسبوقة في مسيرته المونديالية.

رونالدو يتقاسم الرقم الأسوأ في تاريخ المونديال

أصبح كريستيانو رونالدو ضمن قائمة أكثر اللاعبين تعرضًا للهزائم في تاريخ كأس العالم، بعدما تلقى خسارته الثامنة في البطولة.

وبات النجم البرتغالي يتقاسم هذا الرقم مع الأسترالي ماثيو ليكي والكوريين الجنوبيين سون هيونج مين وهونج ميونج بو بالإضافة إلى الحارس المكسيكي الأسطوري أنطونيو كاربخال ولكل منهم 8 هزائم في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

ورغم هذا الرقم السلبي لا يزال رونالدو أحد أبرز أساطير البرتغال في كأس العالم بعدما خاض 27 مباراة بقميص منتخب بلاده على مدار مشاركاته في البطولة.

حصيلة رونالدو في كأس العالم

خلال مشواره في البطولة جاءت أرقام قائد البرتغال على النحو التالي:

27 مباراة

11 انتصارا

8 تعادلات

8 هزائم

وتعكس هذه الأرقام مسيرة طويلة شهدت العديد من اللحظات التاريخية لكنها انتهت هذه المرة بخروج مبكر من دور الـ16.

رقم سلبي جديد يكشفه "أوبتا"

ولم تكن الهزيمة وحدها الحدث الأبرز، إذ كشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات عن رقم سلبي جديد ارتبط باسم كريستيانو رونالدو في مونديال 2026.

وأوضحت الشبكة أن قائد البرتغال أصبح أكثر لاعب سدد على المرمى في نسخة واحدة من كأس العالم دون أن يصنع أي فرصة تهديفية لزملائه منذ بدء تسجيل هذه الإحصائية عام 1966.

وسدد رونالدو 17 كرة خلال البطولة، لكنه لم ينجح في صناعة فرصة واحدة ليتصدر هذه القائمة السلبية بفارق واضح عن بقية اللاعبين.

أكثر اللاعبين تسديدا دون صناعة فرص في نسخة واحدة من كأس العالم

كريستيانو رونالدو (البرتغال) – 17 تسديدة (2026).

ألبرتو جارسيا آسبي (المكسيك) – 15 تسديدة (1998).

يرزي جورجون (بولندا) – 13 تسديدة (1974).

كاتليجو مفيلا (جنوب أفريقيا) – 13 تسديدة (2010).

دينيس تشيريشيف (روسيا) – 13 تسديدة (2018).

نهاية مؤلمة لمشوار البرتغال

بهذه الخسارة، ودع منتخب البرتغال منافسات كأس العالم 2026 بينما خرج كريستيانو رونالدو من البطولة حاملا رقمين سلبيين بارزين في نهاية قد تكون الأخيرة له على المسرح المونديالي بعدما ارتبط اسمه لعقدين من الزمن بأبرز الإنجازات والأرقام القياسية في كرة القدم العالمية.

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