لتعزيز الوعي العلمي والبيئي.. وفد من جامعة الطفل يزور جامعة الأقصر الأهلية

استقبلت جامعة الأقصر الأهلية وفدًا من طلاب جامعة الطفل، في زيارة تعليمية نظمها المكتب الأخضر بجامعة الأقصر بالتعاون مع برنامج جامعة الطفل، تحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، بهدف تعزيز الوعي العلمي والبيئي لدى النشء، وتعريفهم بالحياة الجامعية وإمكاناتها التعليمية.

وشهدت الزيارة تنظيم ورشة عمل توعوية قدمها الدكتور محمود سيد عبدالصادق، النائب الأكاديمي بجامعة الأقصر الأهلية، تناول خلالها أهمية التعليم الجامعي في بناء مستقبل الأجيال، ودور الشباب في دعم مسيرة التنمية، إلى جانب استعراض مفاهيم الاستدامة والابتكار، وأهمية تنمية المهارات بما يؤهل الطلاب لمواكبة متطلبات العصر.

كما أجرى طلاب جامعة الطفل جولة داخل الحرم الجامعي، تفقدوا خلالها الكليات والقاعات الدراسية والمعامل والمرافق المختلفة، وتعرفوا على الإمكانات التعليمية والتكنولوجية التي توفرها الجامعة، وما تتمتع به من بنية تحتية حديثة وتجهيزات متطورة، بما يعكس رؤية جامعة الأقصر في توفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على خدمة المجتمع ومواكبة متطلبات المستقبل.