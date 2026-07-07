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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رضا فرحات: بناء مؤسسات قادرة على إدارة المخاطر يعزز مكانة مصر الإقليمية

اللواء الدكتور رضا فرحات
اللواء الدكتور رضا فرحات
حسن رضوان

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإمكانات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث، ضمن فعاليات افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يحمل رسائل سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، تؤكد أن الدولة المصرية تواصل بناء مؤسساتها وفق رؤية شاملة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأزمات وحماية الأمن القومي في عالم يشهد تحولات متسارعة.

وأشار فرحات، إلى أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفعالية عكست رؤية شاملة لمفهوم الدولة الحديثة، التي لا تقتصر مسؤولياتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وإنما تمتد إلى امتلاك القدرة على إدارة الأزمات والتعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واحترافية، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات الدولة في جميع الظروف، وهو ما يعزز من قوة الدولة وقدرتها على صون أمنها القومي وتحقيق الاستقرار.

وأشار إلى أن القيادة الاستراتيجية تمثل إحدى الركائز المؤسسية التي تدعم هذا التوجه، وتؤكد أن مصر تستثمر في بناء منظومة قادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات بكفاءة واقتدار.

رسائل السيسي ترسخ مفهوم الدولة القادرة


وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر ، إلى أن تأكيد الرئيس خلال كلمته على أهمية استشراف المستقبل لا يعكس فقط الاستعداد للطوارئ، وإنما يؤسس لثقافة جديدة في الإدارة العامة تعتمد على قراءة المتغيرات قبل وقوعها، وتقدير المخاطر بصورة علمية، بما يسمح بصياغة سياسات أكثر مرونة وقدرة على حماية المصالح الوطنية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية واقتصادية وجيوسياسية متلاحقة.

وأكد فرحات، أن ما تضمنه الاستعراض من تجهيزات متقدمة ومنظومات عمل متكاملة يعكس ما حققته الدولة من تطور كبير في بناء قدراتها المؤسسية، مشيرا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير منظومات التدريب والتأهيل، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في إدارة الأزمات واستشراف المخاطر، أصبح يمثل أحد أهم مقومات حماية الأمن القومي، وضمان قدرة مؤسسات الدولة على أداء مهامها بكفاءة واستمرارية في مختلف الظروف.

وأضاف فرحات ، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تأسيس بنية مؤسسية قوية عززت قدرتها على التعامل مع أزمات معقدة ومتزامنة، وهو ما انعكس على الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة واستمرار تنفيذ المشروعات القومية رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة، مؤكدا أن هذا النهج يعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على إدارة الملفات المختلفة بكفاءة ومسؤولية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن بناء الدولة الحديثة لا يقتصر على تنفيذ مشروعات التنمية، وإنما يرتبط أيضا بامتلاك مؤسسات قوية تمتلك القدرة على التنبؤ بالمخاطر وإدارتها، وهو ما تعكسه بوضوح رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير منظومة إدارة الأزمات، باعتبارها أحد أهم عناصر حماية الدولة ودعم مسيرتها نحو التنمية المستدامة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة القيادة الاستراتيجية العاصمة الإدارية

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