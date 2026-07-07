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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

الدواجن
الدواجن
البهى عمرو

يتابع جميع المواطنين ما يحدث خلال الأشهر الأخيرة بخصوص أسعار الدواجن، وما ينشر بخصوص الدواجن الموجودة في الأسواق، وأن من أهم الأخبار التي تهم المواطنين هو حظر استخدام المضاد الحيوي السيفوتاكسيم في الدواجن، أو ما تسمى حقنة البرد، لآن ذلك يكون له تأثيرات ضارة على صحة المواطنين.

وكشف الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أسباب حظر استخدام المضاد الحيوي السيفوتاكسيم في الدواجن، موضحًا أن القرار جاء نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه المادة من قبل بعض المشرفين على مزارع الدواجن، وليس من خلال الأطباء البيطريين المختصين.

الدواجن
الدواجن

وأضاف الدكتور أحمد البنداري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الطبيب البيطري هو الوحيد القادر على تحديد الوقت المناسب لاستخدام مضاد السيفوتاكسيم، والحالات التي تستدعي وصفه، وكذلك الحالات التي لا يجوز استخدامه فيها.

الدواجن
الدواجن

ولفت إلى أن الاستخدام العشوائي لهذه المادة، المعروفة لدى البعض باسم "حقنة البرد"، ثم استهلاك الدواجن قبل انتهاء فترة سحب الدواء، قد يؤدي إلى وجود متبقيات من المضاد الحيوي في اللحوم، وهو ما قد ينتقل إلى جسم الإنسان، ولذلك تم حظر استخدامها بهذه الصورة.

الدواجن
الدواجن

وأشار إلى أن هناك دخلاء على مهنة تربية الدواجن، وهو ما يسهم في سوء استخدام بعض الأدوية البيطرية، مؤكدًا أن هناك متابعة وإشرافًا من الجهات المختصة لمنع استخدام هذه المادة بصورة غير سليمة، حفاظًا على صحة المواطنين.

كما شدد على أن مادة السيفوتاكسيم لا تعالج الفيروسات، وإنما تستخدم لعلاج أنواع محددة من العدوى البكتيرية، وفقًا لتشخيص الطبيب البيطري.

أسعار البانيه اليوم الثلاثاء في المحلات

 


ويسجل سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء ما بين 185 - 220 جنيه، حسب المنطقة السكنية.

سعر كيلو الفراخ الساسو 


ويتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء في المزارع ما بين 73 - 74 جنيهًا «سعر البيع جملة»، كما تتراوح أسعار الفراخ الساسو للمستهلك ما بين 78 - 88 جنيهًا في السوق والمحلات حسب المنطقة السكنية.

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم 
ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء للمستهلك ما بين 90 - 110 جنيهًا في السوق والمحلات حسب المنطقة السكنية.

أسعار البيض


استقرت أسعار البيض حيث تراوحت كرتونة البيض الأبيض بين 81 و83 جنيها في المزارع، وتباع للمستهلك بمتوسط 90 جنيها

بينما وصلت كرتونة البيض الأحمر ما بين 91 و93 جنيها في المزارع، وتصل للمستهلك بنحو 100 جنيه

في حين سجلت كرتونة البيض البلدي بين 93 و94 جنيها، ويبلغ متوسط سعرها للمستهلك نحو 110 جنيهات.

أسعار الكتاكيت 


تراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات بين 9 و14 جنيها، ووصل سعر الكتكوت الأبيض الأهالي إلى 10 جنيهات، بينما تراوح سعر الكتكوت الساسو والساسو بيور والهجين بين 5 و6 جنيهات.

أسعار الدواجن الدواجن حقنة البرد السيفوتاكسيم سعر كيلو الفراخ البانيه أسعار البانيه

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