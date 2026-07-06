أخبار التوك شو .. احذر هذا النوع من الدواجن مضر بالصحة .. وحذف 850 ألف مواطن من الدعم التمويني.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي.

احذر هذا النوع من الدواجن مضر بصحة المواطنين.. تفاصيل عاجلة

تشهد أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة، وهو ما جعل الكثير من المربين يشتكون ويطالبون برفع الأسعار، وفي نفس الوقت هناك تحذيرات للمربين من اعطاء الدواجن حقن البرد لآن ذلك يكون لها تأثير على صحة المواطنين.

وكشف الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أسباب حظر استخدام المضاد الحيوي السيفوتاكسيم في الدواجن، موضحًا أن القرار جاء نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه المادة من قبل بعض المشرفين على مزارع الدواجن، وليس من خلال الأطباء البيطريين المختصين.



أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

تعد أزمة العدادات الكودية من القضايا التي حظيت باهتمام واسع من قبل الواطنين، وأن هناك حوال 10 ملايين منزل ينتظر الحلول الخاصة بهذه الأزمة.

أكد النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، أن هناك 59 نائبًا تقدموا بطلبات إحاطة بشأن العدادات الكودية، من أجل الاستماع إلى الحكومة والرد على جميع تساؤلات المواطنين في الشارع.

التموبن: حذف 850 ألف مواطن من منظومة الدعم.. ومفاجأة سارة للمستحقين

تعتبر عملية تنقية بيانات المستفيدين من الدعم التمويني من الإجراءات الأساسية التي تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن عملية تنقية بطاقات التموين مستمرة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير محددة.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن معايير الاستحقاق تعتمد على مؤشرات تشمل الدخل والإنفاق والحيازة والملكية، باعتبارها تعكس القوة الشرائية للمواطن. وأضاف أن من بين الحالات التي قد تؤدي إلى الاستبعاد امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، أو حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو امتلاك شركات يقترب رأسمالها من مليوني جنيه، إلى جانب إلحاق الأبناء بمدارس دولية أو خاصة وفقًا للضوابط المعتمدة.

الأرصاد: الأجواء مستقرة.. وارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

قال الدكتور محمود القياتي نائب رئيس المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إننا نشهد أجواء صيفية مستقرة تماما على جميع مناطق الجمهورية.

وأضاف محمود القياتي خلال برنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر القناة الأولى، أنه لا يوجد تغيرات شديدة أو موجات شديدة الحرارة، ولكن درجات الحرارة تعتبر اعلى من معدلها الطبيعي بحوالي درجة تقريبا.

وتابع نائب رئيس المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: أن العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى حوالي 36 درجة مئوية في الظل خلال فترات الظهيرة، وكلما اتجهنا شمالا في اتجاه البحر المتوسط والسواحل الشمالية تقل درجات الحرارة بشكل تدريجي.

نوه محمود القياتي أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى اليوم على سواحلنا الشمالية ما بين 29 لـ 31 درجة مئوية، وعلى العكس كل ما اتجهنا الى الجنوب ترتفع درجات الحرارة، منوها أن محافظات جنوب الصعيد تكون الأعلى فى درجات حرارة على مستوى الجمهورية.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 6 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 49.01 جنيه

سعر الشراء: 48.87 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 56.05 جنيه

سعر الشراء: 55.88 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 65.45 جنيه

سعر الشراء: 65.25 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 يوليو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 6 يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5057 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5900 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6743 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47200 جنيه.

كنت عايزة أتنطط من الفرحة.. صاحبة أشهر صورة بكأس العالم تروي القصة

علقت المصورة الصحفية سماح زيدان على تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما لاقت إشادة واسعة من رواد السوشيال ميديا لدورها في توثيق لحظات فرحة المنتخب المصري والجماهير خلال منافسات كأس العالم 2026، وأصبحت صاحبة أشهر صورة بكأس العالم.

وقالت إن شعب مصر العظيم يستحق الفرحة، وبعد آخر ضربة جزاء لمنتخب مصر اللي سددها حسام عبد المجيد، ماكنتش قادرة أسيب الكاميرا، ولا قادرة أقوم أفرح واتنطط مع الناس، وأصرخ والجمهور ورايا فرحان، وأيضًا الجهاز الإداري واللاعبين، كان فرحان ومكنتش قادرة أسيب الكاميرا من إيدي، كنت عاوزة أوثق كل لحظة من هذه اللحظات".

رحله استثنائية لآمال إسماعيل.. قصة باحثة تحدت العمر وحصلت على الدكتوراه في سن الـ 83

ناقشت الباحثة آمال إسماعيل التي تحدت العمر وحصلت على الدكتوراة وهي في عمر 83 سنة رسالة الدكتوراه في جامعة المنصورة بعد رحلة كفاح طويلة بدأت بالحصول على الشهادة الإعدادية وهي عندها 38 سنة.

وعن القصة الملهمة لهذه الباحثة قالت آمال إسماعيل إنها تزوجت فى سن مبكر وزوجها لم يرغب فى إكمالها للتعليم، وفى فترة سافروا الى ليبيا وعادت وهى مريضة بالكانسر وانشغلت بمرضها وأولادها وبعد شفائها تعلمت وحصلت على الإعدادية،

وأضافت الباحثة آمال عبر مداخلة هاتفية على برنامج صباح الخير يا مصر: بعد وفاة زوجى شعرت بأن جزءا من حياتى تقطع لأنى كنت أحبه جدا، مشيرة إلى أنه فى فترة ثورة 25 يناير اقترحت عليها ابنتها أن تكمل تعليمها لتخرج من دائرة الحزن وكان سنها 68 سنة، قالت لها انت قارئة جيدة حتى قبل الإعدادية وطول حياتك بتعلمينا، فخسارة ان عقلك ده ما يكملش.