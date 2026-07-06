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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كنت عايزة أتنطط من الفرحة.. صاحبة أشهر صورة بكأس العالم تروي القصة

المصورة الصحفية سماح زيدان
المصورة الصحفية سماح زيدان
البهى عمرو

علقت المصورة الصحفية سماح زيدان على تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما لاقت إشادة واسعة من رواد السوشيال ميديا لدورها في توثيق لحظات فرحة المنتخب المصري والجماهير خلال منافسات كأس العالم 2026، وأصبحت صاحبة أشهر صورة بكأس العالم.

وقالت إن شعب مصر العظيم يستحق الفرحة، وبعد آخر ضربة جزاء لمنتخب مصر اللي سددها حسام عبد المجيد، ماكنتش قادرة أسيب الكاميرا، ولا قادرة أقوم أفرح واتنطط مع الناس، وأصرخ والجمهور ورايا فرحان، وأيضًا الجهاز الإداري واللاعبين، كان فرحان ومكنتش قادرة أسيب الكاميرا من إيدي، كنت عاوزة أوثق كل لحظة من هذه اللحظات".

سماح زيدان

وتابعت، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلة: "جيلنا ولا الجيل اللي قبلنا شاف لحظة زي دي، كنت عاوزة أوثق ده للتاريخ، كنت مهتمة بالتوثيق، مش قادرة أسيب الكاميرا، ومش عاوزة أضيع أي لحظة، وصورت الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن، ونجوم لاعبي المنتخب فقام مصور برازيلي بتصويري، وبعد ما خلصت، قالي: أنا صورتك، واديني لينك إنستجرام عشان هنزلها وأمنشنك فيها."

وتابعت: "أنا منذ تخرجي، قبل 13 عامًا، وأنا أعمل في مؤسسة روز اليوسف، تعلمت الكثير فيها، وهي مدرسة تؤثر فينا كثيرًا، وبوثق القصص الإنسانية، ودخلت الملاعب قبل عام 2019."

وحول اقرب الصور لقلبها قالت : " أكتر حاجة   مؤثرة فيا كمية المسجعين المصريين والجماهير الي محتشدة في الشوارع ومحافظين على الهوية المصرية والي جايين بالزي الفرعوني.

سماح زيدان المصورة الصحفية سماح زيدان المنتخب المصري كأس العالم كأس العالم 2026

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