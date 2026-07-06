رد حكومي .. بيلينجهام يحث جماهير إنجلترا بالحصول على إجازة بعد تأخر مباراة المكسيك

علق جود بيلينجهام لاعب منتخب إنجلترا على موعد مباراة الأسود الثلاثة أمام المكسيك والتي أنتهت بإنتصارهم بثلاثية مقابل هدفين في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.

وتأخر انطلاق المباراة لمدة ساعتين تقريبا حيث أقيمت الساعة 2:00 صباحاً من يوم الاثنين بتوقيت بريطانيا، وانتهت في وقت متأخر جداً قرب الساعة 4:30 صباحاً مما يعني سهر الجماهير أكثر أمام المباراة.

وهو ما دفع الصحفي ليسأل جود بيلينجهام عن رسالته للجماهير التي سهرت في بريطانيا قال : "تناولوا مشروباً آخر، وراسلوا مديريكم في العمل وقولوا لهم إنكم لن تأتوا اليوم، الأمر بهذه البساطة! يا إلهي، إذا لم يكن بمقدوركم الاستمتاع بليلة كهذه، ولو لليلة واحدة فقط، فلا أعلم ما قيمة أي شيء آخر!"

وأضاف أيضاً: "أيها الأطفال ابقوا بعيداً عن المدارس، وأيها الآباء لا تذهبوا إلى العمل، استمتعوا بيومكم، وخذوا إجازة إن استطعتم، فهذه الليالي لا تتكرر كثيراً".

ياتى ذلك في إطار المزاح الذي دار بين لاعب إنجلترا وجماهير منتخب بلاده نتيجة تأخر انطلاق المباراة بسبب فروق التوقيت بجانب تأخر انطلاق المباراة ساعتين بسبب العواصف الرعدية.

وجاء الرد السياسي من وزيرة التعليم في صباح اليوم أوليفيا بيلي وقالت للأطفال: "أحث الأطفال على الذهاب إلى مدارسهم اليوم حتى لو كانوا يشعرون بالنعاس، من المهم تعلّم الصمود ومواجهة التعب.