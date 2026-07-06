لامين يامال يقود الهجوم.. التشكيل المتوفع لمنتخب إسبانيا ضد البرتغال

أنهى لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام منتخب البرتغال، بعدما استقر على التشكيل الأقرب لخوض اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

ويسعى المنتخب الإسباني لمواصلة عروضه القوية في البطولة، بعدما تأهل إلى ثمن النهائي بفوز مستحق على النمسا بثلاثية نظيفة، تألق خلالها ميكيل أويارزابال بتسجيله هدفين، فيما أضاف بيدرو بورو الهدف الثالث.

في المقابل، يدخل المنتخب البرتغالي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد عبوره المثير على حساب كرواتيا بنتيجة 2-1، حيث سجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل من ركلة جزاء، قبل أن يمنح جونزالو راموس منتخب بلاده بطاقة التأهل بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويعوّل دي لا فوينتي على مجموعة من أبرز نجومه، يتقدمهم لامين يامال، وبيدري، ورودري، من أجل حسم القمة الأوروبية وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

تشكيل إسبانيا المتوقع ضد البرتغال بكأس العالم 2026:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، إيميريك لابورت، مارك كوكوريلا.



خط الوسط: رودري، داني أولمو، بيدري

خط الهجوم: لامين يامال، ميكيل أويارزابال، أليكس باينا.