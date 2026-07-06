موعد المؤتمر الصحفي لـ حسام حسن قبل لقاء الأرجنتين

يعقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم للحديث عن مواجهة الأرجنتين المقررة إقامتها مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.

ويقام المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر والأرجنتين في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر غد الاثنين، بتوقيت أتلانتا، والساعة العاشرة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة منتخب مصر امام الأرجنتين فى اطار منافسات دور الـ16 بكأس العالم 2026

وتنطلق مباراة منتخب مصر والأرجنتين مساء الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة .

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم عقب الفوز على نظيره منتخب أستراليا بنتيجة بركلات الترجيح 4-3 فى المباراة التى أقيمت الجمعة الماضية باستاد دالاس بولاية تكساس.