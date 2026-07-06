خطة إيقاف ميسي والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأرجنتين

كشف عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، عن رؤيته الفنية لمواجهة منتخب مصر المرتقبة أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الحد من خطورة ليونيل ميسي سيكون مفتاح العبور إلى الدور المقبل.

قال الحديدي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا في التغطية الخاصة بكأس العالم 2026 عبر قناة «صدى البلد»، إن الرقابة على قائد المنتخب الأرجنتيني يجب أن تكون جماعية، موضحًا أن مروان عطية ومهند لاشين ستكون عليهما مسؤولية مراقبة ميسي في منطقة وسط الملعب، بينما يتولى ياسر إبراهيم التعامل معه عند اقترابه من منطقة الجزاء.

وأضاف أنه في حال اعتماد الجهاز الفني على الرقابة الفردية «رجل لرجل»، فإن الأنسب لهذه المهمة سيكون أحد الثنائي مهند لاشين أو مروان عطية، لما يمتلكانه من قدرات بدنية وانضباط تكتيكي يساعدان على الحد من تحركات ميسي.

وعن التشكيل الذي يتوقعه لمنتخب مصر، قال الحديدي إنه يفضل الدفع بمصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، وكريم حافظ.

أوضح أن خط الوسط الأنسب يتكون من مروان عطية ومهند لاشين، على أن يقود الثلاثي محمد صلاح، وإمام عاشور، وعمر مرموش، الجانب الهجومي خلف المهاجم مصطفى زيكو.

كما أشاد لاعب الأهلي السابق بالأوراق التي يمتلكها الجهاز الفني على مقاعد البدلاء، مؤكدًا أن هيثم حسن سيكون من أبرز البدائل القادرة على صناعة الفارق أمام الأرجنتين، إلى جانب محمود تريزيجيه، مشيرًا أيضًا إلى وجود خيارات هجومية مميزة مثل إبراهيم عادل وزيزو، وهو ما يمنح حسام حسن حلولًا متنوعة خلال مجريات المباراة.