منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، تحضيراته الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويسعى الجهاز الفني إلى وضع اللمسات النهائية على الخطة الفنية والتشكيل الأساسي الذي سيخوض اللقاء، في ظل أهمية المباراة التي تمثل محطة فارقة في مشوار المنتخب الوطني بالبطولة، بعدما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية للمونديال.

مران خفيف لوضع اللمسات الأخيرة

ويؤدي منتخب مصر، اليوم، مرانًا خفيفًا على ملعب التدريب المخصص له في مدينة أتلانتا، وذلك من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع التركيز على بعض الجمل التكتيكية، وتجنب تعرض أي لاعب للإجهاد قبل ساعات من المواجهة المنتظرة.

ويحرص الجهاز الفني على رفع الحالة المعنوية للاعبين، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب خلال دور المجموعات، والذي منح الجماهير المصرية آمالًا كبيرة في مواصلة كتابة التاريخ خلال النسخة الحالية من كأس العالم.

عاصفة رعدية تربك استعدادات الفراعنة

وكانت استعدادات المنتخب قد تعرضت لعقبة غير متوقعة، بعدما تسببت عاصفة رعدية ضربت مدينة أتلانتا، أمس الأحد، في إلغاء المران الجماعي بعد مرور ساعة فقط على انطلاقه، حفاظًا على سلامة اللاعبين وأفراد الجهازين الفني والإداري.

وعلى الفور، اتخذ الجهاز الفني قرارًا باستكمال البرنامج التدريبي داخل صالة الألعاب البدنية بفندق إقامة البعثة، حتى لا يتأثر برنامج الإعداد، مع الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة.

مواجهة مرتقبة بطموحات كبيرة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأرجنتيني غدًا الثلاثاء الموافق السابع من يوليو 2026، على ملعب مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، في لقاء ينطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتطلع منتخب مصر إلى تحقيق إنجاز جديد بمواصلة مشواره في البطولة، وتخطي عقبة المنتخب الأرجنتيني، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، وإسعاد الجماهير المصرية التي تترقب هذه المواجهة بكل شغف، في ظل الطموحات الكبيرة التي يحملها لاعبو الفراعنة لمواصلة كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية على الساحة العالمية .