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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

عموتة والغندور والنني
عموتة والغندور والنني
محمد بدران

كشف محمد النني، نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي، حقيقة تصريحات الإعلامي خالد الغندور عن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي.

ورد النني على حقيقة وجود خلاف بين عموتة ونبيل فقير، بعد تصريحات من جانب الإعلامي خالد الغندور عن وجود أزمة بسبب أسلوب تعامل المغربي مع اللاعبين.

وقال النني، في تصريحات خاصة لقناة الأهلي: "هذا الكلام كاذب وغير صحيح لم تحدث أي أزمات مع المغربي الحسين عموتة وقت تواجده تحت قيادته للجزيرة الإماراتي، عموته شخصية قوية ولكنه يحترم جميع اللاعبين".

وتابع: "لم تكن هناك مشكلة مع نبيل فقير ولكن مجرد نقاش يرتبط بوحدة تدريبية".

وأكمل: "علاقتي بالحسين عموتة مميزة وقام بزيارتي في منزلي بأبوظبي وقت لعبي للجزيرة، شخصية عموتة تشبه مانويل جوزيه وأتوقع نجاحه مع الأهلي".

ماذا حدث من خالد الغندور تجاه الحسين عموتة مدرب الأهلي؟

كان خالد الغندور قال في تصريحات تلفزيونية، إن فترة تولي عموتة القيادة الفنية لنادي الجزيرة الإماراتي شهدت، خلافات مع عدد من نجوم الفريق، من بينهم الفرنسي نبيل فقير والدولي المصري محمد النني.

وأضاف أنه استخدم في بعض الأحيان ألفاظا غير لائقة وتعامل بصورة عنيفة مع بعض اللاعبين، وهو ما أثار مخاوفه بشأن إمكانية انتقال هذه الطريقة إلى تجربة عموتة الجديدة مع الأهلي.

اعتذار خالد الغندور

قدم خالد الغندور اعتذاره إلى حسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة إلى شخصه.

وقال الغندور: «بعتذر لكابتن حسين عموتة لو كلامي اتفهم غلط أو فيه أي إساءة لشخصه».

وأضاف الإعلامي أن حسين عموتة مدرب كبير، مؤكدًا احترامه الكامل له ولتاريخه التدريبي، كما شدد على اعتزازه بالعلاقات الطيبة مع الشعب المغربي.
 

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