حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

نفى مصدر داخل النادي الأهلي ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن عدم رضا الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن مستوى بعض اللاعبين، وعلى رأسهم توفيق محمد، الظهير الأيسر للفريق.

ونقل الناقد الرياضي أحمد جلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تصريحات مصدر داخل النادي الأهلي، الذي أكد أن ما يتم تداوله بشأن إبلاغ عموتة إدارة الكرة بعدم رضاه عن مستوى بعض اللاعبين «عارٍ تمامًا من الصحة».

وقال المصدر إن هذه الأنباء تأتي ضمن ما وصفه بـ«الأكاذيب التي يتم الترويج لها بصفة مستمرة ضد الفريق»، مشيرًا إلى أن النادي يعلم بوجود «حملة ممنهجة» ضد الأهلي منذ الموسم الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، في قمة مرتقبة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

موعد مباراة القمة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 بين الفريقين في مختلف البطولات.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.