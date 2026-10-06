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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبدالفتاح: القمة ستكون شهادة ميلاد عموتة.. والزمالك حتى لو وحش بيعرف يكسب

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أكد أحمد عبدالفتاح، نجم الأهلي السابق، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لها ظروف خاصة، بغض النظر عن مستوى الفريقين، مشيرًا إلى أن فترة التوقف الدولي أفادت الزمالك في الإعداد من جديد.

وقال عبدالفتاح، خلال تواجده ضيفا على برنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور: “مباراة القمة لها ظروف خاصة بغض النظر عن مستوى القطبين”.

وأضاف: “فترة التوقف الدولي فادت الزمالك لعمل فترة إعداد جديدة، بينما الأهلي لديه عدد كبير من اللاعبين يحتاجون للانسجام مع الفريق”.

وتابع: “لاعبو الأهلي يحتاجون إلى الصبر حتى يأتي الانسجام وتظهر بصمات عموتة، وعموتة مدرب كبير ويعمل على العوامل النفسية مع اللاعبين، ولا ننسى دور الجماهير التي تقف خلف الفريق”.

وأوضح عبدالفتاح أن مباراة القمة المقبلة قد تمثل نقطة مهمة في بداية مشوار عموتة مع الأهلي، قائلًا: “مباراة القمة قد تكون شهادة ميلاد عموتة مع الأهلي”.

وعن الزمالك، قال: “معتمد جمال مدرب مجتهد، والتوفيق لا يأتي إلا للمجتهد”.

وأشاد بدور جماهير الزمالك، قائلًا: “جماهير الزمالك هي الداعم الأول للفريق وكانت السبب في تتويج الفريق بالدوري الموسم الماضي”.

وأضاف: “تتويج الزمالك بالدوري الموسم الماضي كان من أصعب المواسم التي حقق الفريق فيها اللقب”.

واختتم عبدالفتاح حديثه عن الزمالك قائلًا: “جماهير الزمالك سر قوة الفريق، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات، والزمالك حتى لو وحش بيعرف يكسب بفضل لاعبيه”.

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