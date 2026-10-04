شوبير يكشف مفاجأة بشأن حكم قمة الأهلي والزمالك: مرشح من خارج الدوريات الخمس الكبرى

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات ملف طاقم التحكيم المقرر أن يدير مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن هناك أكثر من خيار مطروح أمام لجنة الحكام.

وقال شوبير: «ما علمته أن في حكم كبير من خارج الدوريات الخمس الكبرى مرشح، ولجنة الحكام جالها رد من 2 اتحادات بالدوريات الخمس الكبرى، هيناقشوا هذا الأمر ثم يعلنوا النهارده أو في الأغلب بكره عن طاقم تحكيم القمة».

وأوضح أن لجنة الحكام تواصل حسم التفاصيل الخاصة بطاقم التحكيم، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الحكم الذي سيدير مواجهة القمة خلال الساعات المقبلة، سواء اليوم أو غدًا على أقصى تقدير



ويستعد الأهلي والزمالك لخوض مواجهة جديدة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.