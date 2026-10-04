عموتة يفاجئ الشناوي وشوبير.. قرار جديد بشأن حراسة مرمى الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن مخطط الحسين عموته المدير الفني للأهلي لمركز حراسة المرمى في الفريق بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي.

وقال هاني حتحوت عبر برنامج مودرن سبورتس: الحسين عموتة أبلغ حارسي مرماه غير الدوليين في هذا المعسكر بقرار، حيث سيكون محمد الشناوي حارسا للفريق في مباريات الكونفيدرالية وحمزة علاء حارس لمباريات كأس العاصمة بداية من لقاء بترول أسيوط.

وأضاف: مصطفى شوبير، سيتم تبليغه بالقرار ؛ لأنه سيكون المسؤول عن حراسة مرمى الأهلي في المباريات المحلية، وتحديدًا في الدوري.

وواصل:وبعد ما أبلغ الحارسين، هل ده أمر نهائي؟ لا، ده القرار، ولكن بما إنه كان في فكرة التدوير بشكل عام ما بين مصطفى والشناوي، وتغيرت لدوري وكونفدرالية، فقد يؤثر الظهور الفني للاثنين على هذا القرار لاحقًا.

وأكمل: من الممكن التفكير في تثبت حراسة المرمى حتى في الكونفدرالية والدوري، لكن هذا القرار الذي تم اتخاذه حتى الآن من الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، فيما يخص حراسة مرمى الفريق.

واختتم حتحوت تصريحاته : مدى تقبل اللاعبين لهذه الفكرة لان نعرفه حتى الان، ونتركه للوقت القادم فيما يخص قرارات الحسين عموتة والأنسب بالنسبة للأهلي حاليًا.