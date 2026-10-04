الأهلي يستعد لبروفة بترول أسيوط قبل قمة الزمالك في الدورى

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهة بترول أسيوط في مستهل مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يسعى خلاله الجهاز الفني لتحقيق أكبر استفادة قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع بترول أسيوط في تمام الخامسة مساء يوم 7 أكتوبر الجاري، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث تضم مجموعة الفريق أيضًا أندية الجونة وإنبي والمقاولون العرب، فيما يحصل الأهلي على راحة من منافسات الجولة الثالثة.

ويشارك في بطولة كأس عاصمة مصر 20 فريقًا، جرى توزيعها على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق في كل مجموعة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.

ويستكمل الأهلي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المقاولون العرب يوم 2 ديسمبر على استاد القاهرة، ثم إنبي يوم 20 يناير 2027 على استاد السلام، ويختتم مشواره بمواجهة الجونة يوم 15 فبراير 2027 على استاد القاهرة.



